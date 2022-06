Il sindaco Giorgio Gori in Ucraina: gemellaggio tra Bergamo e Bucha - BergamoNews

Bergamo. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sarà a Bucha, in Ucraina, dal pomeriggio di martedì 21 giugno per siglare un gemellaggio tra la due città – la prima assurta a simbolo di resistenza e rinascita dopo essere stata gravemente colpita dalla pandemia di Covid-19 nella primavera del 2020, e la seconda drammaticamente martoriata dalla violenza dell’occupazione russa nel marzo di quest’anno.

La proposta di gemellaggio – che mira a sostenere la popolazione della città ucraina nell’opera di ricostruzione – è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Fedoruk e dal Consiglio comunale di Bucha, anche grazie alla collaborazione di Fondazione CESVI, la ONG bergamasca prima ad entrare nel distretto e che a breve partirà con attività mirate (supporto psicosociale, ricostruzione di asili, attività ludico educative in un centro diurno) e uno staff dedicato per la ripartenza della città diventata l’emblema delle sofferenze patite dai civili ucraini per mano delle truppe russe.

L’iniziativa di Bergamo ha avuto molta eco in Ucraina ed è stata indicata come esempio di collaborazione tra Italia e Ucraina anche dal premier Zelenskij. Si tratta della prima iniziativa di questo genere da quando è scoppiata la guerra con la Russia.

Bucha contava 53mila abitanti prima della guerra, 73mila considerando i 13 piccoli villaggi nei dintorni della città. 147 edifici sono stati rasi al suolo in un mese di occupazione, periodo nel quale in città sono rimaste solo 3500 persone, ben 456 cittadini sono stati uccisi dai soldati russi, ma molti risultano tutt’ora dispersi e “non sappiamo quale destino possano aver avuto”, commenta Fedoruk: tanti ucraini sono stati infatti deportati, attraverso la Bielorussia, in Russia.

Gori viaggerà verso l’Ucraina nella notte tra lunedì e martedì e incontrerà il sindaco di Bucha nel primo pomeriggio del 21 giugno. L’agenda è particolarmente intensa, visto che Gori, in poco meno di un giorno e mezzo, incontrerà i ministri ucraini delle Finanze e delle Infrastrutture oltre al Sindaco di Kiev Vitaly Klitschko e al governatore dell’Oblast’ di Kiev Kuleba, prima di siglare il patto di collaborazione tra Bergamo e Bucha nella giornata di mercoledì 22 giugno. Dopo un passaggio nella città di Lviv, il primo cittadino orobico rientrerà in Italia giovedì, con un volo da Krakovia per Bergamo. Ad accompagnare Gori ci sarà Maurizio Carrara, fondatore e presidente ad honorem di CESVI,

“La storia di Bucha – commenta Gori – ha colpito molto l’opinione pubblica italiana. Impossibile per noi non ritrovarvi alcuni tratti in comune con la vicenda della nostra città, a sua volta – suo malgrado – divenuta simbolo di un altro evento tragico, quello della pandemia che a Bergamo, tra marzo e aprile del 2020, ha causato 700 vittime, e oltre 6000 nella nostra provincia. Per questo ho pensato di proporre una relazione speciale tra le nostre città, una relazione non solo simbolica, ma che si potesse riempire di cose e azioni concrete, come concreti sono stati gli aiuti che dall’Italia e dall’estero Bergamo ha ricevuto quando si è trovata in grande difficoltà.

Vado in Ucraina proprio per vedere di persona come i bergamaschi possano essere utili alla città ucraina. Sarei felice se riuscissimo ad attivare una rete di collaborazione tra le due città, raccogliendo adesioni tra imprese industriali e artigiane, ma anche puntando sulla cultura. Mi si consenta un ringraziamento particolare: al nostro fianco nei mesi più duri per la nostra città, impegnato nella raccllta di donazioni e aiuti, c’è stata CESVI e credo sia significativo che proprio CESVI sia ora la prima ONG italiana a portare aiuto in Ucraina e in particolare nella città di Bucha”.

“Il nostro intervento in questo distretto parte in un momento in cui le famiglie stanno rientrando nella città in vista della ripartenza delle scuole di settembre. In particolare giovani mamme con il loro bambini necessitano, in questa fase delicata, un supporto che preveda attività specifiche per i più piccoli ma che non escluda la componente psicologica: siamo di fonte a persone che hanno vissuto la distruzione e l’orrore dei crimini di guerra e non si può non tener conto delle conseguenze post traumatiche che necessitano un affiancamento specializzato per la loro cura e superamento”, dichiara Maurizio Carrara “Cesvi da oltre 35 anni interviene nelle principali catastrofi umanitarie e oggi, con questo intervento di ricostruzione che parte anche se siamo ancora in fase di emergenza vogliamo dare un segnale di speranza e di ripartenza a tutte quelle persone che stanno facendo rientro nella propria città, nella propria casa”.