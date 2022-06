Golden Vip, premiato Michele Colledan, direttore del Dipartimento di insufficienza d’organo e trapianti del Papa Giovanni - BergamoNews

“E’ stata una splendida serata, ora che le nostre strade si sono incontrate, sarebbe bello continuare a collaborare insieme”. Da qualche giorno l’Accademia dello Sport per la Solidarietà ha un amico in più: Michele Colledan è uno dei nuovi Golden Vip dell’associazione cittadina, i premi che il gruppo guidato da Giovanni Licini ha istituito nei primi anni 2000 per premiare le eccellenze del territorio nella medicina, sport e imprenditoria.

Nel corso della serata di gala finale del torneo di tennis tornato a Bergamo e precisamente alla Cittadella dello Sport, il direttore del Dipartimento di insufficienza d’organo e trapianti dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ricevuto il premio Fondazione Credito Bergamasco per la medicina dalle mani di Giovanni Licini, Olivo Foglieni, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Maria Beatrice Stasi direttore generale Asst Papa Giovanni XXIII, Stefano Bonato di Fondazione Credito Bergamasco e Francesco Locati direttore generale Asst Bergamo Est. Un’eccellenza unica quella del dipartimento dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, arrivato ad oltre 2mila trapianti, di cui 800 sui bambini e una media di 100 trapianti l’anno.

“Conoscevo già ma solo in parte la realtà dell’Accademia e la sua mission benefica –ha spiegato il Golden Vip alla medicina 2022-. Non avevo mai partecipato a questo evento e ne sono rimasto impressionato dalle dimensioni e dalla partecipazione di tanti personaggi importanti di Bergamo. Sono onorato di aver ottenuto questo riconoscimento insieme ad altri ospiti prestigiosi, mi sento molto legato alla città di Bergamo nella quale opero da 25 anni”.

Dal 1997 Colledan è all’Ospedale di Bergamo, dove ha diretto, dal 1999 al 2003, l’Unità di Chirurgia generale II e dal 2003 dirige l’Unità di Chirurgia generale 3. E’ stato Direttore del Dipartimento di Chirurgia. Dal 2018 dirige il Dipartimento funzionale Insufficienza d’organo e trapianti: autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, di oltre 100 relazioni a convegni e di 17 capitoli di trattati scientifici, è professore di chirurgia generale all’Università degli studi di Milano Bicocca e nel tempo libero si dedica alla vela, allo sci e suona la chitarra in una band. L’Accademia dello Sport ha deciso di premiare il dottore nato a Lodi nel 1955 per la sua prestigiosa attività nel campo della medicina, nel campo specifico della chirurgia dei trapianti di organi, dimostrando grande sensibilità all’aspetto umano.

“Mi sono commosso per questo premio che rappresenta questa città –ha concluso il dottore- Il Golden Vip va a chi ha reso grande l’Ospedale di Bergamo, un grande ospedale in cui si realizzano cose importanti e si centrano sempre grandi traguardi. Complimenti all’Accademia: l’ho vista come un’associazione dinamica, vivace e pirotecnica, si muove in mille direzioni con creatività e determinazione”.