Covid, in Lombardia 7 decessi e oltre cinquemila nuovi positivi: quasi 300 a Bergamo - BergamoNews

A fronte di 29.942 tamponi effettuati è di 5.298 il numero dei nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in lieve diminuzione al 17,6% (ieri era stato del 17,9%).

Il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è stabile (17) mentre è in salita negli altri reparti per la cura del Coronavirus (550, +24). I decessi sono 7 per un totale di 40.711 vittime dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi a Milano e nelle altre province

Milano: 2.025

Bergamo: 294

Brescia: 558

Como: 338

Cremona: 149

Lecco: 152

Lodi: 104

Mantova: 217

Monza e Brianza: 432

Pavia: 267

Sondrio: 81

Varese: 480