Spaccio alla Malpensata: in casa un impianto per la coltivazione e barattoli di marijuana - BergamoNews

Bergamo. Spaccio di marijuana proprio sotto gli occhi della polizia, venerdì pomeriggio alla Malpensata.

Nell’ambito del servizio di volante per prevenire lo spaccio di stupefacenti nelle zone della città segnalate dai cittadini, un equipaggio che transitava in via Luzzati, ha individuato distintamente uno scambio di droga.

Sono quindi stati controllati due italiani F.C. 50 anni, denunciato, e P.A. 42 anni, che verrà segnalato alla prefettura per gli adempimenti all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Al momento è in corso un’attività d’indagine nei confronti di un terzo soggetto, M.D. 45 anni, in apparente collegamento con gli altri due. Nel corso della perquisizione dell’abitazione di quest’ultimo, è stato rinvenuto un impianto atto alla coltivazione di marijuana e alcuni quantitativi della sostanza.