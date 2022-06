Smog e denti, un pessimo rapporto - BergamoNews

Chi vive nei grandi centri urbani è più esposto al rischio di carie e patologie dentali a causa dello smog? Alcune ricerche indicano che, in effetti, la presenza di inquinamento atmosferico possa essere la causa di una maggiore presenza della carie, in particolare nel caso di bambini tra i 2 e i 6 anni (ma anche più grandi).

In un’epoca in cui più del 50% della popolazione mondiale vive in contesti urbani (e si prevede che, entro il 2030, sarà il 70%), la correlazione tra qualità dell’aria e salute dei denti è sicuramente importante. Si tratta, inoltre, di un tema protagonista di studi e ricerche sin dagli anni ‘60, ma che solo ultimamente ha visto affermarsi evidenze scientifiche, in particolare grazie a una grande ricerca effettuata dall’Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta, che ha messo a confronto abitanti in grandi città e persone di un piccolo paese di campagna, e di un recente studio statunitense condotto su un campione di oltre diecimila persone comprese tra i 2 e i 18 anni. Entrambi i rapporti hanno riferito di una correlazione tra la presenza di sostanze inquinanti nell’aria e la frequenza e la gravità della carie nella popolazione.

Cosa fare quindi, specialmente se si vive in aree urbane? Ci sono piccoli accorgimenti da seguire, ma l’indicazione principale è quella di sottoporsi regolarmente a visite di controllo presso il proprio dentista, che sarà in grado di valutare lo stato di salute dei denti anche in funzione delle possibili patologie correlate all’inquinamento.

