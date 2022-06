Scaglia Indeva compra la maggioranza della brasiliana Selettra Automação e Robótica - BergamoNews

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2022. Da questo accordo deriveranno significative sinergie nella ricerca e sviluppo e nel più efficace utilizzo delle reti di vendita, grazie anche alla forte complementarità della gamma prodotti.

Selettra Automação e Robótica Ltda, che verrà rinominata Indeva Selettra Mobile Robotics Ltda, sarà un importante presidio per tutto il gruppo Indeva per la ricerca e sviluppo nella robotica mobile e costituirà una solida base di appoggio per lo sviluppo nel mercato brasiliano. Gli AGV e i mobile robots di Indeva Selettra Mobile Robotics completeranno la esistente gamma prodotto di Indeva e verranno distribuiti su tutta la rete di filiali e distributori Indeva.

Tutto il team e così pure gli attuali soci di Selettra Automação e Robótica Ltda, che manterranno una quota di minoranza nella nuova società, continueranno a ricoprire i loro attuali incarichi operativi, garantendo continuità di gestione in quella che è stata ad oggi una impresa di successo. Viene garantita la continuità dei rapporti con clienti e fornitori che, grazie al contributo che deriverà alla nuova società dal fatto di far parte di un importante Gruppo Industriale, potranno beneficiare dello sviluppo delle attuali attività.

“Con questa acquisizione, Indeva rafforza la sua presenza in un mercato in forte crescita come quello della robotica mobile. In Selettra abbiamo trovato tecnologia e competenze, nonché un’ampia gamma prodotti che molto bene completa quella di Indeva” dice Stefano Scaglia, Managing Director di Scaglia Indeva Spa e del Gruppo Scaglia.

Sidnei Antonio Gularte, direttore di Selettra Automação e Robótica Ltda dichiara che: “Sarà un grande onore e allo stesso tempo una appassionante sfida diventare un centro di eccellenza sulla Mobile Robotics per tutto il Gruppo; tramite la estesa rete di vendita di Indeva, Selettra potrà accedere al mercato europeo e nordamericano, garantendo ai propri clienti presenza locale e alti livelli di servizio”.

L’operazione è stata assistita dagli advisor Renato Tassetti dello Studio Pedroli-Venier & Associati, GM Venture, Studio Lorenzetti Marques e Donner&Prosper.

SCAGLIA INDEVA SPA

Scaglia Indeva Spa è stata fondata nel 2004 ed è parte del Gruppo Scaglia, un gruppo di aziende attive nel settore della meccatronica che conta oggi un organico di circa 1200 persone nel mondo.

Scaglia Indeva Spa, con headquarter a Val Brembilla, Bergamo, circa 70 km a nord est di Milano, è società leader nella progettazione, produzione e vendita di manipolatori industriali per la movimentazione manuale dei carichi, cobot, AGV e sistemi modulari Lean con applicazioni nei più svariati settori industriali, come l’automotive, il meccanico ed elettromeccanico, alimentare, chimico-farmaceutico. Clienti di Scaglia Indeva sono le aziende leader nei loro settori in Europa, Americhe e Asia. Scaglia Indeva, con un organico complessivo di circa 250 persone, è presente con le sue filiali in Francia, Germania, UK, Svezia, USA, Cina e Russia e negli altri paesi con una estesa rete di distributori.

SELETTRA Automação e Robótica Ltda.

Selettra Automação e Robótica Ltda, fondata nel 2002, con un organico attuale di 80 persone, ha sede a São José dos Pinhais nella regione metropolitana di Curitiba, Paraná,

Brasile. Forte di una solida esperienza nelle applicazioni di automazione industriale in vari settori, nel 2009 Selettra ha iniziato a sviluppare la propria linea di prodotto AGV, veicoli autonomi per uso industriale e logistico. Attualmente Selettra, con più di 500 unità di veicoli autonomi installati in vari settori industriali come automotive, agroalimentare, elettromeccanico, dispone di una gamma di prodotti ampia e completa. Gli AGV sono realizzati in numerose configurazioni: sollevamento con forche, per rimorchio o autoportanti; le portate variano da 200 kg a 10 tonnellate, i sistemi di guida utilizzati sono nastro induttivo, magnetico o ottico e triangolazione laser, accanto ai primi prototipi con guida naturale Slam. La capacità di personalizzazione è il grande differenziale dell’azienda: Selettra, oltre ai prodotti standardizzati, progetta veicoli adatti alle specifiche esigenze del cliente e propone, oltre ai veicoli autonomi, anche il sistema di gestione della flotta AGV, con possibilità di integrazione con il sistema di gestione e supervisione della linea di produzione del cliente