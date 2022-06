Luca Percassi premiato con il Golden Vip - BergamoNews

Un premio particolarmente significativo perché unisce attenzione al sociale, spirito imprenditoriale, sport e famiglia. Luca Percassi commenta orgoglioso il riconoscimento Golden Vip che gli ha tributato l’Accademia dello Sport per la Solidarietà.

“Si tratta di un bellissimo riconoscimento, che condivido con tutti perché il merito va al lavoro di tutta l’Atalanta. Abbiamo vissuto momenti incredibili, sia in campionato sia in Europa, ricchi di tantissime emozioni e dobbiamo ringraziare tutti i nostri tifosi che ci sono sempre stati vicini: condividerle con loro è stata la cosa più bella. La nostra è una fantastica storia che è servita a tutto il mondo calcistico europeo”.

Il premio dell’Accademia è intitolato a due grandi figure della comunità bergamasca, come Luciana e Gianni Radici.

“La cosa che mi inorgoglisce in maniera particolare è che il Golden Vip è stato assegnato nel nome di due persone importanti a livello imprenditoriale e familiare, come Gianni e Luciana Radici, un esempio di dedizione al territorio e di attenzione alla solidarietà. Il Golden Vip che mi è stato assegnato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà ha insomma un grande significato”.

La consegna del premio è avvenuta durante la serata di gala organizzata dall’Accademia e ha molto colpito il fatto che ci fosse tutta la sua famiglia per accompagnarla in questo importante giorno.

“Effettivamente eravamo presenti quasi tutti ed era giusto che condividessi un premio come il Golden Vip, intitolato a Gianni e Luciana Radici. Ringrazio anche la mia famiglia che ha voluto essermi accanto durante la premiazione”.

La serata delle premiazioni, che ha organizzato l’Accademia dello Sport per la Solidarietà, ha rappresentato anche il ritorno alla normalità dopo due anni decisamente difficili per la comunità bergamasca.

“Tutti noi abbiamo bisogno di tornare alle vecchie care abitudini, fatte di convivialità. E’ stata proprio una bella serata, accompagnata dalla presenza di tante autorità e moltissimi sportivi. Devo confessare che Giovanni Licini è proprio una persona straordinaria per come ha saputo organizzare il torneo della ripartenza”.

A fronte di questo importante riconoscimento, come si vede Luca Percassi rispetto a dieci anni fa?

“E’ chiaro che l’esperienza aiuta e, come in tutte le cose, la miglior scuola è la vita quotidiana.

Ogni giorno ti rendi conto che c’è da bisogno di reinventarsi e imparare qualcosa di nuovo. E’ chiaro però che si parte sempre dai valori e dall’affetto dei miei genitori, che non finirò mai di ringraziare. Sul lavoro ho sempre avuto la fortuna di confrontarmi con tante persone con cui crescere insieme”.

Seguendo proprio l’esempio di Gianni e di Luciana Radici, possiamo affermare che a Bergamo le aziende vanno a braccetto con il sociale.

“Le imprese bergamasche sono molto attente al prossimo e rispecchiano appieno quelle che sono le qualità del nostro territorio. Non a caso Bergamo è stata eletta capitale italiana del volontariato per il 2022. Fra le realtà virtuose c’è anche l’Accademia dello Sport per la Solidarietà, che non si è fermata nemmeno durante la pandemia”.