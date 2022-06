“Cuoricini in moto” e “Disegni sull’asfalto”, pomeriggio speciale per bambini e famiglie - BergamoNews

Bergamo. Un pomeriggio speciale per bambini, ragazzi e famiglie. L’appuntamento è domenica 19 giugno con la nuova edizione di Cuoricini in moto e del concorso Disegni sull’asfalto, opportunità per trascorrere piacevoli momenti all’insegna dell’aggregazione, dell’inclusione sociale e della solidarietà.

L’iniziativa, aperta a tutti, è organizzata dall’associazione Aletheia, impegnata nella promozione di progetti a favore dei piccoli pazienti oncologici e cardiopatici, ai loro famigliari e alle strutture ospedaliere.

Alle 15, con ritrovo alla fermata del pullman in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo (davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, vicino a largo Porta Nuova), i bambini potranno usufruire gratuitamente del trenino turistico City Red Bus. Effettueranno un giro della città, scortati da oltre 45 motociclisti della Chapter Harley Davidson, facendo sentire le loro “voci silenziose” rimaste taciute per troppo tempo all’interno degli ospedali. Oana Raduti, presidente e fondatrice dell’associazione Aletheia, spiega: “Abbiamo 54 posti riservati a loro e ai loro genitori o nonni. Ci rivolgiamo a tutti, indipendentemente dal fatto che abbiano delle patologie oncologiche o che siano cardiopatici: chi è malato è invitato, pregato di esserci, ma vogliamo rompere gli schemi, accogliendo tutti per divertirci tutti assieme. Vorremmo che fosse un’occasione particolare e che i piccoli partecipanti si possano sentire i protagonisti della giornata. Il nostro obiettivo è dimostrare che siamo loro vicini, che comprendiamo la loro sofferenza e che non sono soli. Attraverso questi piccoli ma significativi gesti desideriamo alleviare il loro dolore, per dipingere un sorriso sul loro volto e accendere un barlume di speranza in ognuno di loro, grandi e piccini. Permettendo loro di vivere un momento al di fuori degli ospedali, assieme alla comunità, alle famiglie ed altri bambini, facendogli vivere un’ esperienza che li faccia sentire liberi, senza limiti nè preoccupazioni”.

Verso le 15.30 è previsto l’arrivo al parco Beata Caterina Cittadini di Loreto, a Bergamo (vicino all’ospedale Papa Giovanni XXIII). Qui si potrà prendere parte al concorso “Disegni sull’asfalto”, che darà la possibilità ai bambini e ai ragazzi di mettersi in gioco ed esprimere la loro creatività. Adoperando dei gessetti colorati disegneranno sull’asfalto lasciandosi guidare dalla loro fantasia. Proporremo delle tematiche diverse in base alle fasce d’età (dai 6 ai 10 anni, dai 10 ai 14 anni e dai 14 ai 18 anni): per ogni categoria verranno premiati il più artistico, il più originale e il più emozionante, ma saranno consegnati riconoscimenti a tutti, in modo da non lasciare indietro nessuno.

Le iscrizioni sono aperte fino al giorno prima, sabato 18 giugno: per confermare la propria rpesenza basta inviare un messaggio WhatsApp 3496426260 indicando il nome del bambino o del ragazzo, la sua età, il nome del genitore che lo accompagnerà e se vuole partecipare al viaggio in trenino, al concorso o a entrambi.

Il materiale necessario per i disegni sull’asfalto sarà fornito dagli organizzatori.

“L’associazione Aletheia – osserva Oana Raduti – cerca di sensibilizzare il piccolo e il grande pubblico sulla situazione delle famiglie con un componente gravemente malato, attraverso semplici attività creative e di svago come i disegni sull’asfalto. Basta veramente poco per rendere un bambino felice e spensierato, durante periodi così bui e dolorosi per loro e per i loro cari. Vogliamo quindi trasmettere speranza e positività alle famiglie in difficoltà economica e sociale”.

Sarà presente un chiosco dove si potranno trovare merende e bevande fresche. Parte del ricavato andrà in beneficenza. Sarà possibile inoltre contribuire attraverso donazioni per i seguenti progetti:

– Una tata in ospedale; il genitore che si occupa del bambino ricoverato ha la possibilità di rientrare in famiglia per un giorno e venir sostituito da un volontario formato, capace di occuparsi del bambino durante l’assenza del genitore. In tal modo anche il genitore ha la possibilità di stare insieme agli altri figli e di evadere per un giorno dalla sofferenza dovuta alla malattia del proprio figlio;

– Una giornata in natura; i bambini oncologici e cardiopatici, assieme alle famiglie, avranno la possibilità di vivere una giornata di relax in mezzo alla natura e gli animali;

– Alloggio per i genitori che devono seguire i figli ricoverati in terapia intensiva e che non possono permettersi di fare “avanti avanti e indietro” dall’ospedale a casa.

Vi aspettiamo numerosi.

Infine, la presidente dell’associazione Aletheia conclude: “Colgo l’occasione per ringraziare City Red Bus, la Chapter Harley Davidson e tutte le persone che hanno collaborato per la realzizazione dell’iniziativa”.