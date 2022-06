Confindustria Bergamo: missione Punto Europa a Bruxelles - BergamoNews

Confindustria Bergamo e Servizi Confindustria Bergamo hanno organizzato la “Missione Punto Europa Bruxelles” in programma il 22 e il 23 giugno, due giornate dedicate agli imprenditori, associati e non, che potranno avere una panoramica delle opportunità messe in campo dall’UE, con particolare riferimento a digitalizzazione e sostenibilità, due leve fondamentali di ripresa e di sviluppo per le imprese.

Durante la prima giornata è previsto l’incontro con alcuni eurodeputati sui principali dossier di interesse per l’industria italiana all’attenzione del Parlamento Europeo; successivamente ci sarà il trasferimento a Confindustria Bruxelles che sarà il centro anche della seconda giornata della missione, con focus mirati sui principali programmi di finanziamento: Horizon Europe, dedicato ai finanziamenti per innovazione e imprenditorialità, e European Innovation Council, sugli strumenti e i servizi a supporto dell’innovazione per le PMI.

Spazi di approfondimento saranno poi riservati ai partenariati pubblico-privati per la ricerca e l’innovazione nel manifatturiero, alle iniziative per la digitalizzazione e il green deal europeo e alle opportunità di finanziamento a supporto della transizione verde.

La missione, a cui hanno aderito una decina di imprese, rientra nel programma di Punto Europa, l’Ufficio di Confindustria Bergamo, Confindustria Brescia, Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio creato a Bruxelles per intercettare in modo più efficace le occasioni di sviluppo che emergono all’interno dell’Unione Europea, a favore del sistema produttivo.