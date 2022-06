Campionati Italiani Juniores, il ciclismo su pista bergamasco conquista 5 ori - BergamoNews

Il velodromo siciliano ha infatti regalato al movimento orobico cinque ori, tre argenti e un bronzo dominando in particolare in campo femminile complice i successi di Elettra Paganelli, Francesca Pellegrini, Camilla Locatelli e Marta Pavesi.

Ad aprire le danze ci ha pensato la dalminese Paganelli che si è imposta nell’eliminazione femminile gestendo la prova con l’astuzia e la sagacia necessaria per regalare al Gs Cicli Fiorin la maglia tricolore davanti alla toscana Ilaria Leardini (Zhiraf) e alla piemontese Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink).

Una vittoria che è stata seguita dal trionfo di Locatelli, Pellegrini e Pavesi che hanno dominato l’inseguimento a squadre conducendo la Lombardia sul gradino più alto del podio.

Schierate in compagnia di Federica Venturelli (Team Gauss Fiorin), l’almennese della Vo2 Team Pink e il duo della Valcar-Travel & Service si sono lasciate alle spalle i quartetti del Piemonte e del Veneto ponendo le basi per ulteriori affermazioni.

La rassegna siciliana infatti ha arriso particolarmente a Pavesi che ha chiuso le proprie fatiche con il titolo nella madison femminile in coppia con Venturelli, brava a superare nell’inseguimento individuale la capizzonese Pellegrini.

In campo maschile trasferta piena di soddisfazioni per il Team Fratelli Giorgi che ha impreziosito la propria stagione con le affermazioni di Luca Giaimi e Angelo Monister.

Dopo un’annata di transizione, la formazione di Torre de’ Roveri ha cambiato passo dettando legge mettendosi in luce sia nelle prove endurance che in quelle di velocità.

A segno già per tre volte su strada, il ligure Giami si è imposto nell’inseguimento individuale percorrendo i tre chilometri canonici in 3’33”858 distanziando di quasi un secondo Alessio Delle Vedove (Borgo Molino).

L’alfiere della squadra presieduto da Carlo Giorgi ha provato a porre il sigillo anche nel chilometro da fermo dovendosi arrendere soltanto al bolzanino Mattia Predomo (Campana Imballaggi Geo&Tex).

Discorso simile per il compagno di squadra Angelo Monister che, insieme a Matteo Fiorin (Pool Cantù-GB Junior) e Milo Marcolli (Biringhello), si è aggiudicato la sprint a squadre davanti ai terzetti del Piemonte e dell’Emilia-Romagna.

Il 17enne mantovano non è riuscito a ripetersi nell’inseguimento a squadre nel quale ha colto l’argento in compagnia dello zognese Luca Rinaldi (Ciclistica Trevigliese), sceso in pista durante le fasi di qualificazione.

In conclusione va segnalato anche il terzo posto di Sofia Dognini (Valcar-Travel & Service) che è salita sul gradino più basso del podio nello scratch femminile.