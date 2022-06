Visita all’ex convento dei Celestini: “Monumento di grande valore” - BergamoNews

Bergamo. Sabato 18 giugno sarà possibile partecipare a una visita al complesso monastico di San Nicolò di Plorzano, noto come ex Convento dei Celestini. Il ritrovo è alle 10 davanti alla chiesa, a Bergamo in via Pietri, 2, mentre il termine è previsto alle 12 circa.

I partecipanti saranno accompagnati da Daniela Plebani, guida abilitata, che li condurrà alla scoperta della bellezza di questa location.

L’iniziativa è organizzata da Touring Club di Bergamo, i cui consoli spiegano: “Il luogo è molto interessante sia dal punto di vista artistico che storico in quanto, fondato agli inizi del Trecento dal Cardinal Guglielmo Longhi (il cui monumento sepolcrale è all’interno di Santa Maria Maggiore), è stato teatro di numerosi e significativi eventi della storia di Bergamo. La nostra visita vuole rappresentare un atto di sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca di un utilizzo valido e socialmente utile di un monumento di grande valore, che altrimenti rischia di essere oggetto di operazioni commerciali”.

Per la prenotazione è sufficiente inviare un’e-mail a touringclubbergamo@gmail.com, specificando nome e cognome, numero di partecipanti e numero di cellulare.