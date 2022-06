"Senza pace", speciale di Piazzapulita: la tv del 16 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 16 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Ricordati di santificare le feste”. In occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giulio è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino dovrà assecondarlo. Ma se il matrimonio del nostro ex capitano fosse veramente in crisi?

RaiTre alle 20 trasmetterà “Atletica Diamond League – Oslo”. Telecronaca di Luca Di Bella. Commento Tecnico di Stefano Tilli.

La7 alle 21.15 proporrà “Piazzapulita – Speciale senza pace”, condotto da Corrado Formigli. Una puntata di approfondimento sulla crisi russo-ucraina.

L’attualità e la politica saranno protagoniste anche su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Scherzi a parte -Editing”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Io sono tempesta”; su Italia1 alle 21.35 “Vanguard – Agenti speciali”; su Rai4 alle 21.20 “Nella tana dei lupi”; su La7D alle 21.20 “The international”; su La5 alle 21.05 “Ti presento un amico”; su Iris alle 20.55 “Everest” e su Italia2 alle 21.10 “Ma”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con “Oramo Tjeknavorian”. Sakari Markus Oramo dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia affiancato dal violinista Emmanuel Tjeknavorian. In programma: Ciel d’Hiver, prima esecuzione italiana di Kaija Sahariaho; concerto per violino – n.2 I Profeti di Mario Castelnuovo Tedesco; Sinfonia n.1 Primavera di Robert Schumann.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.