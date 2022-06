Incidente grave a Osio, coinvolte una macchina e una moto - BergamoNews

Osio Sotto. Due feriti, di cui uno grave. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto giovedì mattina, poco dopo le 7, a Osio Sotto in via Milano. Ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche dell’incidente che ha visto coinvolte una bicicletta e una motocicletta e che ha ferito due persone, un 48enne e un 18enne. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: uno in codice giallo a Zingonia e uno in codice rosso al Papa Giovanni. Per permettere ai soccorsi di intervenire con due ambulanze e un’auto medica è stato necessario fermare il traffico, causando così lunghe code fin dalle 9. Sul posto i carabinieri della stazione di Osio.