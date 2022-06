Da giovedì temperature in salita su tutta la regione - BergamoNews

La previsione a cura di Marco Tarantola del Centro Meteorologico Lombardo per i prossimi giorni sulla nostra regione.

ANALISI SINOTTICA

L’espansione dell’alta pressione in quota dal nord Africa verso il Mediterraneo occidentale proteggerà per molti giorni anche la nostra regione dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche.

Assisteremo pertanto a una settimana in prevalenza soleggiata, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola e un po’ di instabilità sui rilievi.

Lo spostamento verso est dell’alta pressione sub-tropicale nella seconda parte della settimana porterà a un nuovo rialzo termico in particolare da giovedì, che si protrarrà per alcuni giorni.

Giovedì 16 giugno 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso per velature in pianura, al più parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, dove non si esclude qualche isolato e debole piovasco sui rilievi del bresciano. In serata parzialmente nuvoloso sui monti, poco nuvoloso o sereno sugli altri settori ed in pianura.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 33 e 35°C. Zero termico in lieve rialzo e intorno a 4200 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli sud/occidentali in pianura. Venti deboli da nord a 1500 metri, deboli da nord/ovest a 3000 metri.

Venerdì 17 giugno 2022

Tempo Previsto: giornata molto calda e soleggiata su tutta la regione, con al più il passaggio di velature alte e sottili. Non sono previsti fenomeni per tutta la giornata e su tutti i settori.

Temperature: in lieve aumento nelle minime. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 33 e 35°C. Zero termico in lieve rialzo e intorno a 4400 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli da sud/ovest in pianura. Venti deboli da nord a 1500 metri, deboli da nord/ovest a 3000 metri.

Sabato 18 giugno 2022

Tempo Previsto: ancora una giornata molto calda, cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata e su tutta la regione.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 33 e 35°C. Zero termico in lieve rialzo e intorno a 4400 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli sud/orientali in pianura. Venti deboli da nord a 1500 metri, deboli da nord/ovest a 3000 metri.