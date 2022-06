Covid, 29.812 tamponi e 5.438 positivi in Lombardia: a Bergamo 348 - BergamoNews

Il Ministero della Salute e Regione Lombardia rendono noto i dati di oggi, giovedì 16 giugno, sulla pandemia Covid 19.

I DATI

– i tamponi effettuati: 29.812, totale complessivo: 38.165.609

– i nuovi casi positivi: 5.438

– in terapia intensiva: 18 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 505 (+12)

– i decessi, totale complessivo: 40.698 (+7)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 2.096 di cui 1.016 a Milano città;

Bergamo: 348;

Brescia: 596;

Como: 275;

Cremona: 165;

Lecco: 216;

Lodi: 94;

Mantova: 214;

Monza e Brianza: 573;

Pavia: 312;

Sondrio: 67;

Varese: 234.