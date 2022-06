Atletica leggera, Chiara Minotti e Federica Putti salgono sul podio del Meeting Arcobaleno - BergamoNews

La competizione dal sapore internazionale ha infatti visto protagoniste Chiara Minotti e Federica Putti che hanno sfiorato il successo rispettivamente nei 100 metri ostacoli e nei 200 metri femminili.

Nonostante fosse la più giovane del parterre di gara, Minotti ha saputo farsi valere nella propria specialità terminando la competizione savonese in seconda posizione alle spalle soltanto dell’ungherese Petra Repasi (13”82). Sfavorita dal vento contrario, la 18enne di Villa d’Almè ha provato comunque ad avvicinare il proprio personale tagliando il traguardo in 14”36.

Discorso diverso invece per la conterranea Federica Putti che si è cimentata nel mezzo giro concludendo al terzo posto la prova vinta da Denise Rega (24”89). Specialista dei 400 metri, la 25enne di Bergamo si è testata su una distanza più breve fermando il cronometro in 25”16, lontano due decimi dal primato stagionale ottenuto ad aprile a Chiari.

Il vento ha rallentato anche Makissia Bamba e Rebecca Provenzi che hanno colto rispettivamente la quarta e la quinta piazza nei 100 metri dominati da Anna Bongiorni (Carabinieri, 11”82).

Schierata nella batteria con la semifinalista olimpica, l’ivoriana dell’Atletica Pianura Bergamasca ha fermato le lancette dell’orologio in 12”54 lasciandosi alle spalle per un solo centesimo la compagna di squadra. Prosegue invece a spron battuto la crescita di Federica Cortesi (Atletica Valle Brembana), capace di migliorare il proprio personale sugli 800 metri dopo oltre quattro anni.

Apparsa già apparsa in forma sui 1500 metri, la 22enne di San Giovanni Bianco è tornata sui propri standard anche in questa specialità cogliendo la quinta piazza assoluta e portando il personal best a 2’06”63.

In attesa di scendere nuovamente in pista, l’atletica bergamasca si gode la convocazione in Nazionale di Roberto Rigali che sarà al via dei Giochi del Mediterraneo 2022. La rassegna, in programma in Algeria dal 25 giugno al 5 luglio prossimi, vedrà l’alfiere della Bergamo Stars Atletica partire dai blocchi sia nei 100 metri che nella staffetta 4×100 con l’obiettivo di regalare al movimento orobico la quattordicesima medaglia della sua storia a distanza di cinquantanove anni dall’argento di Francesco Putti nella maratona.