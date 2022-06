Al via il cammino dei parchi verso Bergamo-Brescia 2023 - BergamoNews

Bergamo. Prende il via questo fine settimana, con un convegno e una visita guidata, il cammino dei parchi periurbani verso BG-BS 2023, iniziativa inserita nel percorso di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023 che si svilupperà nel biennio 2022-2023, promosso da Parco Regionale dei Colli di Bergamo e dal Plis delle Colline di Brescia in collaborazione con il Centro Studi sul Territorio ‘L. Pagani’- Università degli Studi di Bergamo. L’obiettivo è promuovere un percorso di riflessione culturale, azione e coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni locali attorno al ruolo dei Parchi di cintura periurbana e dei loro territori, come ‘laboratori’ di innovazione.

I parchi dovrebbero, infatti, diventare luoghi di esperienze plurali inclusive: contesti per lo studio, la valorizzazione e la risignificazione dei paesaggi, luoghi di cultura e di elevata naturalità, risorse per il benessere della popolazione, per la qualità della vita e degli ecosistemi periurbani, strumenti di coesione sociale e ambiti privilegiati dell’educazione ambientale.

Il percorso prende dunque il via questo fine settimana con il convegno (ad accesso libero) e la visita guidata (con prenotazione obbligatoria), per culminare nelle ‘Giornate di Bergamo e Brescia’ nel 2023, in cui al termine della riflessione sul ruolo delle aree protette regionali e dei parchi locali di interesse sovracomunale quali volano e contesto per la reale transizione ecologica e promotori di una coesione sociale si giungerà alla sottoscrizione della Carta di Bergamo-Brescia per le aree protette periubane, manifesto per ribadire e rafforzare il ruolo dei parchi come laboratori di coesione sociale, risignificazione territoriale e strumento per attuare la transizione ecologica.

Le attività previste, articolate annualmente, saranno costituite da convegni di interesse nazionale e seminari operativi stagionali. I singoli appuntamenti avranno una triplice valenza: scientifico-culturale, tecnica e di divulgazione alla cittadinanza. Gli incontri culturali saranno integrati e accompagnati dal confronto diretto con il territorio, grazie alla visita dei luoghi emblematici di Bergamo e Brescia con il coinvolgimento della popolazione e degli attori locali, per promuovere forme di cittadinanza attiva e consapevole sul ruolo degli spazi periurbani favorendo altresì lo scambio intergenerazionale e la coesione sociale, attraverso diversi metodi e sistemi di partecipazione (mappe, questionari, produzione di audiovisivi, concorsi fotografici, premi letterari, ecc).

Renato Ferlinghetti, consigliere del Parco regionale dei Colli di Bergamo e membro del Centro Studi sul territorio ‘Lelio Pagani’ di Unibg, afferma: “Bergamo e Brescia sono per caratteri geostorici città sorelle, ma diverse. Tra i lineamenti che le accomunano vi è la presenza ai loro margini urbani di aree protette: il parco regionale dei Colli di Bergamo, per la nostra città, e il parco locale di interesse sovracomunale delle colline per Brescia. I due enti oltre alle consuete finalità di salvaguardia della natura, si sono posti obiettivi di valorizzazione del paesaggio, delle attività agricole tradizionali e dell’ingente patrimonio storico-architettonico sedimentato nella corona urbana. Il risultato di queste politiche raccoglie numerosi consensi, sia a scala nazionale che internazionale. Si pensi, ad esempio, all’assegnazione del Premio Nazionale del Paesaggio promosso dal Ministero della cultura e del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, al progetto: “La biodiversità dentro la città: la Val d’Astino di Bergamo”. Queste dinamiche costituiscono le scelte di maggior valore operate in campo ambientale e paesaggistico nella nostra città negli ultimi decenni e contribuiscono a far emergere il suo ruolo di città verde e del paesaggio. Tali azioni e i loro esiti devono essere portati alla conoscenza della cittadinanza e dei turisti che, in numero sempre più rilevante, visitano la nostra città. Il percorso ‘I parchi verso BG_BS 2023’ si pone un obiettivo culturale meno esplicito: rinnovare la centralità del margine urbano. Le periferie oggi viste solo come problema sono state, invece, nella storia delle due città il luogo dell’eccellenza, dell’innovazione agricola e manifatturiera, trapuntate da ville di delizia, palazzi nobiliari e numerosi edifici, conventi, oratori, santuari, relativi al paesaggio del sacro. Sebbene le trasformazioni contemporanee abbiano obliterato molte di tali testimonianze, la frangia urbana presenta ancora numerose tracce di quel glorioso passato. È da tali segni che bisogna ripartire, pur attualizzandoli e risignificandoli, come avvenuto ad Astino e in Valmarina, per garantire una città prossima ventura di qualità anche nei suoi aspetti territoriali e identitari. È bello infine sottolineare che il progetto ‘I Parchi verso BG_BS 2023’ si pone come percorso interistituzionale, tra Enti, Istituzioni e Centri di ricerca e culturali coinvolti nel tema dello studio e nel governo della città”.

Miriam Cominelli, presidente Parco delle Colline di Brescia, dichiara: “Brescia sta affrontando la sfida della sostenibilità, ambientale e non solo, anche attraverso la tutela e la valorizzazione del proprio territorio grazie allo strumento dei PLIS. Con la prossima variante al nostro PGT, il territorio cittadino sottoposto a tutela sarà infatti circa il 40%. Si completerà così l’”abbraccio verde” attorno alla città. La concretizzazione per noi di una nuova idea di sviluppo del territorio, che passa non più dallo sfruttamento delle risorse naturali, ma dalla loro centralità nel progettare il presente e il futuro di Brescia”.

PROGRAMMA

17-18 giugno 2022

Parco dei Colli di Bergamo (via Valmarina 8)

“LE PERIFERIE PRIMA DELLE PERIFERIE. LA CENTRALITÀ DEI MARGINI URBANI NELL’ESPERIENZA DELLE CITTÀ LOMBARDE”

Venerdì 17 giugno

Mattina 9.30 – 13.00: Letture e interpretazioni

9.30 Presentazione del percorso culturale e saluti istituzionali

Saluti istituzionali

Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia

Marzia Marchesi, assessora al Verde Pubblico del Comune di Bergamo

Miriam Cominelli, assessore all’Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali del Comune di Brescia e presidente del PLIS delle Colline

Oscar Locatelli, presidente del Parco Regionale dei Colli di Bergamo

Elisabetta Bani, prorettorice terza missione e rapporti con il territorio, Università degli Studi di Bergamo

10.00 Biografie di città

Corpi Santi e Chiusure i suburbi di Bergamo e Brescia città sorelle, ma diverse.

Renato Ferlinghetti

Università degli Studi di Bergamo – Parco Regionale dei Colli di Bergamo

Mantova: un suburbio mobile per una città anfibia

Marida Brignani

Istituto Mantova di storia contemporaea

Milano la città dei 70 borghi

Roberto Schena

Giornalista e scrittore

Varese dalle castellanze alla città giardino

Laura Di Bacco

AIIG, Varese

Modera Mario Paris Università degli Studi di Bergamo

12.15 Letture e interpretazioni

Giulio Mirabella Roberti (Università degli Studi di Bergamo)

Lionella Scazzosi (Politecnico di Milano)

Marco Tononi (Università di Brescia)

Modera Fulvio Adobati Università degli Studi di Bergamo

Pranzo 13.00 – 14.15 presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo

Pomeriggio 14.30 – 16.30 La parola al territorio: Il futuro degli ambiti periurbani a Bg/ Bs e il ruolo dei parchi di cintura metropolitana

Angelo Colleoni, Vice Presidente Parco dei Colli di Bergamo

Miriam Cominelli, Presidente del PLIS delle Colline di Brescia

Michela Tiboni, Assessore all’Urbanistica e alla pianificazione per lo sviluppo sostenibile del Comune di Brescia

Stefano Zenoni, Assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Bergamo

Ordini Professionali Architetti

Paola Morganti, rappresentante delle Associazioni Ambientaliste del Parco dei Colli di Bergamo

Alberto Platto, Consulta per l’ambiente del Comune di Brescia

Modera Alessandra Ghisalberti Università degli Studi di Bergamo

SABATO 18 GIUGNO 2022

9.00 -13 Bergamo

I corpi Santi di Bergamo. Visita al quartiere di Boccaleone. Longuelo e alla Valle di Astino

Guida: Renato Ferlinghetti (Università degli Studi di Bergamo), Francesco Zonca (Orto Botanico Lorenzo Rota di Bergamo), esponenti dei comitati di quartiere di Boccaleone e Longuelo.

Iscrizione consigliata per la giornata del 17 e obbligatoria per la giornata del 18 giugno, compilando il link https://forms.gle/nixwWYgzk4SHTCGA7

Evento riconosciuto dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bergamo per l’ottenimento di crediti validi per la formazione professionale continua, nello specifico saranno riconosciuti n. 5 cfp per il seminario del 17.06.2022 e n. 3 cfp per la visita guidata del 18.06.2022

Evento riconosciuto dall’ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali per l’acquisizione di crediti formativi validi per la formazione professionale continua.