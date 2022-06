Tutta la verità sul carico immediato - BergamoNews

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto di implantologia dentale a carico immediato: molti siti la citano, molte pubblicità la promuovono. Si sottolinea quello che sembra essere il vantaggio principale di questa metodica, cioè il fatto di poter riavere i denti perduti in poche ore (c’è chi dice quattro, chi cinque, chi sei). Certamente, si tratta di un importante beneficio: il paziente, nella stessa seduta, riceve gli impianti e le protesi temporanee ed esce dallo studio con “i denti addosso”, libero di sorridere e mangiare (pur con qualche cautela). È la caratteristica del carico immediato di scuola italiana, che spesso viene descritto come tecnica all’avanguardia o ultimo ritrovato dell’implantologia dentale.

Ma sarà così? Certo: è vero che il vantaggio è quello che abbiamo descritto, anche se ve ne sono altri che forse sono addirittura più importanti. Non è vero, invece, che l’implantologia a carico immediato è una tecnica recente. Infatti, le sue origini risalgono alla fine degli anni ‘50, periodo in cui è stata sviluppata da un gruppo di dentisti alla ricerca di una metodica “a misura d’uomo” e che garantisse alte percentuali di successo. Uno di quei medici era il padre del fondatore dei Centri Implantologici Tramonte. Il figlio, divenuto implantologo di fama mondiale, ha contribuito a diffondere e sviluppare il carico immediato negli ultimi decenni. Quindi non un ritrovato moderno, ma un’affermata metodologia. E avere sessanta e più anni è un vantaggio per questa implantologia: le ha permesso di affinarsi nel tempo.

Nei Centri Implantologici Tramonte l’implantologia a carico immediato di scuola italiana è di casa: il nome Tramonte è garanzia di un sapere che si è formato ed evoluto negli ultimi sessant’anni e che consente di seguire i pazienti implantologici con profonda competenza e un’esperienza unica. Lo staff e i professionisti dei Centri acquisiscono la conoscenza del carico immediato da chi l’ha visto nascere ed evolvere e i pazienti possono essere sicuri di venire seguiti al più alto livello. Non solo: un centro dove l’implantologia è il fiore all’occhiello è anche il luogo in cui i servizi di ortodonzia o di endodonzia sono progettati per offrire i più alti standard.

