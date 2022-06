Scalvini azzurro: "Un sogno". Mancini: "Bravissimo" - BergamoNews

“Realizzato un sogno nella notte più triste. Per tutta la vita sarò riconoscente al ct Mancini”, così Giorgio Scalvini commenta il suo debutto in Nazionale e Roberto Mancini applaude: “È stato bravissimo sia come difensore centrale che come centrocampista”.

Scalvini è entrato al 1′ del secondo tempo al posto di Frattesi e certo, come ha detto lui, non è stata proprio una partita memorabile per l’Italia, travolta per 52 dalla Germania nella sfida di Nation’s League. L’Italia non incassava più di 4 gol da ben 65 anni, cioè dal 6-1 subito contro la Jugoslavia nel 1957.

Giorgio Scalvini diventa comunque il più giovane atalantino esordiente in Nazionale, a soli 18 anni e mezzo. Prima di lui bisogna tornare indietro di 70 anni per trovare il debutto di Titta Rota, che fino a ieri era il più giovane atalantino in azzurro ma a 20 anni, il 16 agosto 1952 in Italia-Usa 8-0.

Naturalmente Scalvini, bresciano di Palazzolo, impegnato anche negli studi al Liceo Sportivo, deve ringraziare Gian Piero Gasperini che l’ha fatto esordire in Serie A a meno di 18 anni, il 24 ottobre 2021 in Atalanta-Udinese 1-1. E Scalvini, difensore di grande personalità capace di adattarsi a fare anche il centrocampista, è l’ennesimo prodotto della fabbrica di talenti di Zingonia.

Come Nicolò Cambiaghi, 20 anni, attaccante dell’Atalanta in prestito al Pordenone, che ha trascinato con un gol e un assist l’Italia Under 21, nella partita vinta 4-1 sull’Irlanda e che qualifica gli azzurrini ai prossimi Europei.