RSA e Centri riabilitazione Aris: i dipendenti sono figli di un Dio minore? - BergamoNews

Martedì 14 giugno i lavoratori dipendenti da strutture RSA e Centri di Riabilitazione che riconoscono il CCNL di ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari) si sono radunati in assemblea, nel piazzale antistante la sede ATS di Via Galliccioli, per esprimere il loro dissenso e fare sentire la propria voce sulle difficoltà, emerse a livello nazionale, di iniziare le trattative per vedersi rinnovato il loro contratto collettivo di lavoro.

“Una situazione imbarazzante e vergognosa quella a cui stiamo assistendo – dichiarano i Segretari Generali Territoriali Angelo Murabito di CISL FP, Roberto Rossi di FP CGIL e Antonio Montanino di UIL FPL. Queste lavoratrici e questi lavoratori hanno retribuzioni ferme al palo dallo scorso 2012. Le strutture si stanno svuotando giorno dopo giorno e recuperare nuovo personale, in particolar modo infermieristico, ma anche OSS, è sempre più difficile. La retribuzione in queste strutture è poco attrattiva e il carico di lavoro si fa sempre più pesante. La carenza del personale fa sì che, a chi rimane, venga chiesto sempre di più: in questo modo non si può continuare”.

Le strutture bergamasche che applicano ai dipendenti il CCNL ARIS RSA e CDR sono il Centro Don Orione di Bergamo, la RSA Istituto Palazzolo di Torre Boldone, la RSA Sacro Cuore di Bergamo (sempre del gruppo Palazzolo), l’Istituto Femminile Don Guanella di Verdello, e la Fondazione Angelo Custode di Bergamo e di Predore.

“Sono servizi essenziali e, allo stesso tempo, preziosi e delicati, quelli offerti da queste strutture alla cittadinanza e deve essere riconosciuto il valore e il prezzo del lavoro che ognuno di loro svolge quotidianamente”, sostengono i sindacati. Le trattative a livello nazionale non riescono a prendere il via, infatti ARIS si era presa l’impegno con le organizzazioni sindacali, a conclusione del rinnovo del CCNL della Sanità Privata, di iniziare il percorso di rinnovo anche per le RSA e i CDR. “Le promesse non vengono mantenute e questo è un comportamento inqualificabile. ARIS infatti, rimbalza puntualmente ogni tentativo di incontro. Così non si può andare avanti – continuano i Segretari delle organizzazioni sindacali bergamasche – questi datori di lavoro dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e prendere esempio dal comportamento dei propri lavoratori che ,quotidianamente si presentano al proprio posto di lavoro senza vedersi minimamente presi in considerazione. Il prossimo 27 giugno saremo tutti a Milano, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di tutta la Lombardia, davanti alla sede di Assolombarda”.