Monica Vitti, la vita e i film in una serata a Cazzano Sant'Andrea - BergamoNews

Il racconto della vita e delle opere di Monica Vitti, in una serata dedicata ad una delle più grandi attrici del cinema italiano.

La serata è proposta da Jussin Franchina (autrice, fotografa, ghost writer) ed è in programma venerdì 17 giugno alle 20.45 nella Sala Consiliare del Municipio.

“Si tiene il 17 giugno – spiega Jussin – che è un numero che non porta benissimo (soprattutto se cade di Venerdì), ma Monica non credeva a questo genere di cose. Lei incarna alla perfezione quel tipo di talento smisurato, unico e magico, un po’ come una stella polare nel cielo di notte. La chiamavano la quinta “colonnella” della commedia italiana ma basta chiudere gli occhi per sentire la sua voce e il suo sorriso di nuovo qui, insieme a tutti noi. Monica è un Monumento, ma di quelli che scalciano ancora, ancora disperatamente viva. Rivivremo una storia, qualche spezzone di vecchi e magnifici film e un poco di ascolto”. Ingresso libero.