Isola, danneggiato da ignoti l'impianto d'irrigazione del Consorzio di Bonifica - BergamoNews

Bergamo. Danneggiato l’impianto pluvirriguo del Consorzio di Bonifica che serve agli agricoltori dell’Isola bergamasca per innaffiare i loro campi.

L’ente, già alle prese con la gestione della crisi idrica, ha sporto denuncia nelle sedi competenti.

“Nei giorni scorsi si sono verificati numerosi ed incresciosi episodi ai danni dell’impianto pluvirriguo dell’Isola: proprio nei giorni in cui partiva l’impianto di irrigazione si sono registrati veri e propri atti di sabotaggio nei confronti degli agricoltori che sono stati danneggiati dal taglio di componenti essenziali che permettevano il funzionamento degli idranti su cui vengono innestati i cosiddetti rotoloni per l’irrigazione a pioggia“, si legge in un comunicato stampa.

“Si può parlare di sabotaggio proprio perché la minuziosità e la particolare azione di danneggiamento fa pensare a qualcuno che ben conosce l’impianto e che è in grado di produrre un danno difficilmente riscontrabile se non nel momento dell’utilizzo dell’idrante stesso. L’azione delittuosa ha messo fuori uso poco più di 50 di idranti nel lasso di tempo di pochi giorni. Il Consorzio si è immediatamente attivato per le riparazioni del caso per non compromettere ulteriormente la stagione irrigua di tanti agricoltori della zona dell’Isola”, dichiara il presidente Franco Gatti.

Infine un appello: “Chiunque avesse notato movimenti sospetti intorno agli idranti del Consorzio, per senso civico, può effettuare una segnalazione inviando un’email all’indirizzo info@cbbg.it”.