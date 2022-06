Dori: "Stop al Parking Fara. Niente cantiere durante la Capitale italiana della cultura" - BergamoNews

“Speravo che il titolo di ‘Capitale italiana della cultura’ fosse l’occasione per un ripensamento dell’intero progetto del Parking Fara. Invece non solo non c’è alcun ripensamento, ma addirittura si prevede la prosecuzione dei lavori durante il 2023. Uno sfregio al titolo di ‘Capitale italiana della cultura’. Un incalcolabile danno all’immagine della nostra città. Quando sei ‘Capitale italiana della cultura’ devi avere la capacità di cambiare prospettiva di sviluppo del territorio: invece si portano avanti vecchi progetti. Negli ultimi anni il nostro Paese è cambiato, la nostra città è cambiata: l’unica cosa che sopravvive è il progetto Parking Fara. Quando è nato quel progetto le mura venete non erano ancora Patrimonio Unesco e Bergamo non era ancora Capitale italiana della cultura. ‘Panta rei’ dicevano i greci, cioè ‘tutto scorre’. Purtroppo si sbagliavano. Tutto passa, tranne il Parking Fara”. Così l’onorevole di Europa Verde, Devis Dori.

E continua: “Quando nel maggio/giugno/luglio 2020 ho lavorato per settimane, in collegamento col Ministero della Cultura, per far approvare l’emendamento col quale è stato attribuito con legge senza passare da un bando a Bergamo e Brescia il titolo di ‘Capitale italiana della Cultura 2023’, speravo fosse anche l’occasione per mettere in discussione quel progetto. Invece i lavori stanno proseguendo.

Il cantiere è ripartito a marzo 2022, con la ditta Iozzino di Angri (Salerno). La conclusione dei lavori sarebbe prevista per il luglio 2023, ma ovviamente è probabile che i lavori proseguano per almeno tutto il 2023, cioè quando Bergamo sarà ‘Capitale italiana della Cultura’.

Comincio sempre più a pensare che questo importante titolo sia percepito da una parte della politica bergamasca come un peso. Senza quel titolo si potevano tenere aperti alcuni cantieri senza avere gli occhi di tutta Italia puntati addosso. Invece non sarà così: tutta Italia osserverà Bergamo. Nel bene e nel male. Io invece continuo a credere che quel titolo sia una responsabilità da trasformare in opportunità”.

“Usando un po’ di ironia, dovremmo chiederci: se la politica bergamasca ritiene il Parking Fara un’opera utile e positiva per la città, ai turisti che da tutta Italia (e non solo) arriveranno a Bergamo durante il 2023 sarà proposta una visita al cantiere? Rientrerà in qualche percorso turistico? I turisti faranno tappa al cantiere? Forse si organizzeranno concerti e spettacoli al suo interno, perché si scoprirà che quella voragine nella collina ha un’acustica perfetta? Considerato inoltre che quel cantiere causerà un via-vai di camion verso città alta, c’è in programma di allestire dei camion turistici per una vera esperienza immersiva?”.

“Nei fatti, purtroppo, c’è poco da scherzare: soprattutto se si volessero approfondire i rilievi già evidenziati tempo fa dall’ingegner Silvio Calvi, che ha espresso delle perplessità su aspetti progettuali del Parking Fara, in particolare rispetto alla tenuta del muro di contenimento della collina. L’ing. Calvi ha affermato: “il progetto si basa sul presupposto che la pila-muro e le ancore di roccia dureranno indefinitamente. È certamente un desiderio, ma purtroppo non è ragionevole…non c’è un piano di previsioni per sapere cosa accadrà davvero se il sistema di monitoraggio dovesse mostrare una deformazione imprevista. Esiste infatti poca letteratura tecnica sulla durabilità delle pareti ancorate o sui possibili fallimenti, ma è ragionevole presumere che non dureranno per sempre”.

Non è quindi una questione che coinvolge soltanto l’ambiente e la tutela dei beni culturali: si sta parlando anche di sicurezza per la popolazione e di possibili costi futuri che vanno tenuti in considerazione”.

“Per questi motivi ho presentato una nuova interrogazione parlamentare sul “Parking Fara” .Quel cantiere è una gravissima ferita aperta nel cuore della città, all’interno della cinta muraria di Città alta.

Già nell’agosto scorso avevo sollecitato un intervento del Ministero della Cultura per il rischio incombente (tuttora concretissimo) che l’UNESCO possa declassare – a causa di quel parcheggio – le mura venete nell’ambito del sito transnazionale «Le opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale”, inserendolo nella lista del Patrimonio Unesco in pericolo . Tale declassamento coinvolgerebbe anche le città di Palmanova e Peschiera del Garda per l’Italia, Zara e Sebenico per la Croazia, Cattaro per il Montenegro, e danneggerebbe in modo irreparabile l’immagine dell’Italia a livello internazionale”.

“Allora abbiamo una sola soluzione sensata: si blocchi il cantiere del Parking Fara. Chiedo un intervento anche del Governo, perché possa favorire l’individuazione delle modalità per uscire definitivamente da quel progetto. Il Parlamento italiano nel 2020 ha dato credito alle città di Bergamo e Brescia approvando il mio emendamento all’unanimità sul titolo di ‘Capitale italiana della cultura’. Ora la città mostri di essere all’altezza. I lavori in quel cantiere durante il 2023 in città Alta, a pochi passi dalle mura venete, sono uno sfregio al titolo di ‘Capitale italiana della cultura’”, conclude Dori.

La risposta del Comune

“I lavori per il parcheggio di via Fara andranno avanti anche nel 2023 – rispondono da Palafrizzoni -. In primo luogo perché c’è da recuperare tempo per tentare di concludere una vicenda aperta nel 2004, in secondo luogo perché l’anno della Capitale della Cultura sarà quello in cui si darà concreta attuazione a un piano ambizioso – di cui il parcheggio è parte importante – per la liberazione di alcune piazze di Bergamo Alta e per la protezione del centro storico dal traffico veicolare. In terzo luogo, prima finisce il cantiere prima sarà realizzato il parco pubblico che rappresenterà l’assetto definitivo della collina”.