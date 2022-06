Devozione e tradizione, a Gandino torna la processione del Corpus Domini - BergamoNews

Domenica 19 giugno alle 10 è in programma a Gandino la tradizionale, solenne processione del Corpus Domini.

Preceduta dalle Giornate Eucaristiche (da giovedì 16 a sabato 18 giugno), la processione è un evento in cui la comunità esprime lo spessore delle proprie tradizioni e la ricchezza di un apparato assolutamente unico ed incredibile. Il percorso (oltre due chilometri fra le vie del centro storico) sarà caratterizzato dalle “zandaline” tese da un lato all’altro delle strade, dai diversi colori. Oro, argento e sete simboleggiano luce e regalità proprie dell’Eucarestia; per questo i celebranti indosseranno paramenti, realizzati con un raro broccato in oro e argento prodotto a Lione nel 1768, mentre il Santissimo Sacramento sarà custodito nell’ostensorio gotico prodotto nel 1527 in Baviera.

Il baldacchino (che accompagnerà Eucarestia a celebranti) è un prezioso ganzo veneziano del primo Settecento. Di grande valore il paliotto d’oro che verrà esposto all’altare maggiore della Basilica. Viene proposto solo sei volte l’anno, nelle occasioni liturgiche più solenni. E’ un capolavoro tessile realizzato con filamenti di oro zecchino, attribuito di recente alla manifattura di Govanni Pietro Gallarati, originariamente prodotto per il cocchio imperiale utilizzato in occasione delle nozze cinquecentesche di Margherita d’Asburgo e Filippo di Spagna, e giunto a Gandino grazie ai nobili Giovanelli.

A presiedere la concelebrazione in Basilica alle ore 10 (che precederà la processione) sarà mons. Eugenio Coter, Vescovo del Vicariato Apostolico del Pando in Bolivia e già curato a Gandino dal 1985 al 1991. Al suo fianco il prevosto don Innocente Chiodi (che da settembre sarà parroco a Bariano), i vicari don Giovanni Mongodi e don Manuel Valentini e numerosi sacerdoti. Alla processione non mancheranno i Paggetti del Santissimo Sacramento che indossano le antiche divise nere, realizzate in velluto e seta con decorazioni in oro, gli angeli e i ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana nelle ultime settimane. Lungo il percorso altari, statue e allestimenti devozionali segneranno la popolare devozione delle famiglie. A caratterizzare la lunga teoria di fedeli ci saranno le variopinte divise delle quattro Confraternite (Santissimo Sacramento, Suffragio, Carmine e San Giuseppe) con stendardi, crocifissi lignei, lampioni, ferule e ceri. La processione sarà accompagnata dalla Corale Luigi Canali e dal Civico Corpo Musicale di Gandino.