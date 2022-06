Fanatici no-vax: vandalizzate (di nuovo) le sedi di medici e Pd, scatta la denuncia - BergamoNews

Bergamo. Ennesimo blitz dei fanatici no-vax del gruppo ViVi, riconoscibili per la doppia V cerchiata accompagnata da slogan e scritte deliranti in vernice rossa, gli stessi che in passato hanno imbrattato il cimitero di Nembro e diversi centri vaccinali.

Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno hanno vandalizzato la sede dell’Ordine dei Medici di Bergamo in via Manzù e quella del Partito Democratico in via San Lazzaro, distanti pochi metri l’una dall’altra.

“È un atto vigliacco, incommentabile. Lo squallore di questo gesto rende impossibile esprimere qualsiasi considerazione – commenta il presidente dell’Ordine dei Medici, Guido Marinoni -. Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri e speriamo che possano identificare i colpevoli. Per questo sono stati prelevati dei volantini rinvenuti sul posto. Per ora – aggiunge – possiamo sostenere che si tratti di una strategia vandalica, tenendo presente che qualche giorno fa la stessa sorte è toccata alla sede dell’Ordine delle professioni tecniche sanitarie. Sicuramente, però, ci sono aspetti eversivi da non sottovalutare”.

La Federazione Provinciale del PD, commenta così la vicenda, definendo le scritte un “mix di odio, antipolitica (pesante) e propaganda no vax. Siamo aperti in orario d’ufficio. Siete i benvenuti, ma sarebbe meglio con appuntamento piuttosto che scrivere di notte sulle facciate”. “Se pensate di intimidirci – ha commentato il senatore Antonio Misiani via Twitter – avete sbagliato indirizzo”.