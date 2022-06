Bergamo, all'anagrafe il primo bimbo col solo cognome della mamma - BergamoNews

Bergamo. Dopo la prima bambina bergamasca con doppio cognome (registrata all’anagrafe del Comune il 3 giugno, con il cognome della mamma seguito da quello del papà) mercoledì 15 è stata la volta del primo maschietto che sulla carta d’identità porterà il solo cognome della mamma, come richiesto da entrambi i genitori.

Il 27 aprile la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’assegnazione automatica del cognome paterno con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. Da mercoledì 1 giugno la sentenza è diventata esecutiva, aprendo di fatto alla possibilità di scegliere se dare ai bimbi non ancora dichiarati all’anagrafe il doppio cognome (nell’ordine concordato dai genitori), oppure solo quello del padre o della madre.

L’assessore del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, commenta così: “La sentenza apre a un diritto, quello di poter scegliere, ma il Parlamento deve ora intervenire per dare regole chiare sul doppio cognome e sull’ereditarietà, sull’esempio di Spagna e Francia”.

Del resto, non mancano gli interrogativi in attesa di risposte. Cosa accadrà alla seconda generazione? Potranno i figli di uno stesso nucleo famigliare avere cognome diversi? E ancora: che cosa comporterà la probabile retroattività della sentenza? Sarà sempre possibile cambiare il cognome già assegnato? “È indubbio che serva una legge per definire alcune questioni chiave”, ribadisce Angeloni.