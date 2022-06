A2A, nel 2021 investimenti infrastrutturali per 27,7 milioni - BergamoNews

Bergamo. Si consolida, nel nome della Transizione energetica, la già storica partnership tra A2A, Bergamo e i più importanti stakeholders del Territorio.

La volontà di proseguire, insieme, il cammino verso la Carbon neutrality entro il 2030, è stata confermata nella mattina di martedì 14 giugno dai massimi vertici – il Presidente Marco Patuano e l’AD Renato Mazzoncini – della multi-utility quotata alla Borsa di Milano (attiva nei settori Ambiente, Energia, Calore, Reti e Tecnologie) e dal Sindaco di Bergamo – Giorgio Gori – nel corso di “All for Zero” prima di una serie di nove tappe durante le quali A2A illustrerà il suo Bilancio di Sostenibilità 2021 (il settimo, declinato sui vari Territori che saranno interessati: Brescia, Valtellina e Valchiavenna, Friuli Venezia-Giulia, Milano, Piemonte, Sicilia oltre a due nuove mète: Puglia e Calabria).

In provincia di Bergamo, A2A si occupa di varie business: dalla gestione dei rifiuti e delle reti del gas e dell’energia elettrica all’illuminazione pubblica, dal teleriscaldamento alla mobilità elettrica (dalle 68 postazioni di ricarica sono state erogate 620mila kWh di energia rinnovabile, che hanno consentito di percorrere 4,1 milioni di Km a emissioni zero) fino alla vendita di energia e calore.

“Non ancora dell’acqua” ha commentato con una nota di velato rammarico Mazzoncini.

Al 31 dicembre 2021, la raccolta differenziata nel solo capoluogo si è attestata sul 76,7%; pari ad un incremento di 3,6 punti percentuali rispetto al 2020. “Il miglior risultato tra tutte le aree urbane gestite da A2A” hanno commentato Presidente e AD. Un passo avanti ulteriormente migliorabile? “Potremmo verosimilmente arrivare fino ad un 80%. Di più – ha risposto l’AD – non credo sia possibile”.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, il 74% è stato destinato al recupero di materia e il 26% valorizzato per produrre energia elettrica e calore. Quindi, ri-utilizzo completo.

Cosa si potrebbe fare di più? “L’attenzione e l’impegno del Gruppo A2A verso il territorio di Bergamo, cresciuti fortemente negli ultimi anni ha commentato il Presidente Patuano – segnano col Bilancio 2021 un ulteriore salto di qualità, come testimoniano tutti i principali indicatori. Il lavoro e gli sforzi degli oltre 400 collaboratori del Gruppo, distribuiti nelle nostre diverse società operative in quest’area, si traducono quotidianamente in opere e servizi che rendono concreto ciò che A2A intende per ‘life company’: un’azienda che si prende cura delle persone e della qualità delle loro vite e che lo fa promuovendo una crescita responsabile e sostenibile”. “E, in vista del 2023”, ha assicurato il Presidente di A2A “il legame tra la nostra Azienda e il Territorio bergamasco verrà rafforzato e suggellato dalle iniziative in cantiere per l’anno durante il quale Bergamo e Brescia saranno Capitale italiana della Cultura”.

Prima di allora, A2A conta di onorare un’altra scadenza: l’avvio, nell’area del Termovalorizzatore di Bergamo, di un sistema di accumulo (un cilindro in acciaio alto 20 metri e con un diametro di circa 18, che consentirà di conservare 160MWh di energia termica da utilizzare al bisogno), dimensionato in modo da poter recuperare anche il calore che arriverà dalla connessione col termovalorizzatore Rea di Dalmine. E ciò, a fronte di un investimento sui 4,2 milioni.

Quello del Teleriscaldamento è uno dei progetti di A2A con maggiore valenza di sostenibilità ambientale in Bergamasca: il calore prodotto dalle Centrali cogenerative o da processi industriali e di trattamento dei rifiuti viene utilizzato per riscaldare case e altri edifici. Nel 2021 sono stati serviti 32.500 appartamenti equivalenti, con un totale di 215 GWht di calore venduto. Insomma: grazie ai termovalorizzatori e alla cogenerazione è stata evitata l’emissione di 47136 tonnellate di CO2.

Ma, proprio sul penultimo passaggio, il Sindaco Gori ha tenuto fede all’immagine di “amministratore molto esigente” attribuitagli da Mazzoncini, “rilanciando”: “a Bergamo, città per dimensioni adatta alla sperimentazione, si può fare qualcosa che non è stato ancora pensato”. Per esempio? Il raddoppio del numero degli appartamenti equivalenti. Contestualmente al miglioramento di tutti i parametri ambientali e al perseguimento dell’obiettivo di completo azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2030, ovviamente.

Vedremo se A2A (“una fortuna averla come partner” ha esordito in apertura Gori) raccoglierà la “sfida”.

Un ulteriore spunto di riflessione è venuto, sul finale del Local Talk, da uno scambio di battute fra Daniele Gamba, AD di AiSent e il Sindaco. Al primo, che stava spiegando come la start-up da lui fondata (attiva nel settore dell’Intelligenza artificiale) fosse rapidamente cresciuta, passando da 2 a 15 collaboratori e come ci si stesse preparando ad ulteriori cambiamenti in un mondo così veloce, il secondo ha colto l’occasione per dare un paio di suggerimenti: “acquisire dati di best practise altrui, allo scopo di accelerare le decisioni migliori anche da parte di altri” e “creare un database inter-aziendale per lo scambio informazioni volte a far crescere l’Economia circolare del Territorio”. Anche in questo caso, vedremo se qualcuno raccoglierà le idee.

Altri risvolti, squisitamente economici, del Bilancio di Sostenibilità si possono così riassumere: nel 2021, A2A ha supportato lo sviluppo del Territorio distribuendo 186 milioni (+ 51% rispetto al 2020) sotto forma di dividendi, imposte locali, ordini a fornitori, canoni e concessioni e remunerazione dei dipendenti. Inoltre, 27,7 milioni sono stati destinati ad investimenti infrastrutturali e alla manutenzione degli impianti (+ 51% rispetto al precedente esercizio). Infine, sono stati attivati 246 fornitori locali a fronte di ordini per 143 milioni (+ 74%) di cui 33 milioni destinati a micro e piccole imprese.