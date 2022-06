A Sarnico arriva la ruota panoramica: alta 32 metri, con vista lago - BergamoNews

Sarnico. Trentadue metri di altezza, completamente illuminata a led.

“A partire da venerdì 17 giugno sarà aperta al pubblico per grandi e piccini la ruota panoramica in fase di allestimento nel parcheggio di fronte all’Italmark in Via Predore, tra il Lido Holiday e il Lido Nettuno”, dove resterà lì fino al 31 agosto, annuncia il sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli.

Sarà aperta tutti i giorni dalle 10 fino a mezzanotte e chiusa in pausa pranzo dalle 12 alle 15.