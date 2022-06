Tutte le patologie legate al gomito del tennista - BergamoNews

Un dolore al gomito che può irradiarsi anche lungo l’avambraccio fino a causare una diminuzione della forza della mano nella presa di oggetti. Potrebbe trattarsi del “gomito del tennista”, in termini medici epicondilite, oppure del “gomito del golfista”, epitrocleite, due patologie molto frequenti che colpiscono i tendini del gomito e che, se trascurate, possono persistere anche a lungo e diventare invalidanti. Ma come distinguerle? E come attenuare il dolore? Lo abbiamo chiesto al dottor Aniello Esposito, fisiatra dell’unità di riabilitazione neurologica del Policlinico San Marco e di Smart Clinic all’interno di Oriocenter.

Dottor Esposito, di che tipo di patologie si tratta e come si distinguono?

Epicondilite e epitrocleite sono due tendinopatie cosiddette inserzionali, condizioni di sofferenza dei tendini di alcuni muscoli dell’avambraccio, che si manifestano con dolore al gomito. In particolare nell’epicondilite l’infiammazione riguarda i tendini che collegano i muscoli dell’avambraccio alla parte esterna del gomito; per questo il dolore si manifesta all’epicondilo laterale, cioè la prominenza ossea posta sulla parte esterna dell’articolazione. Nell’epitrocleite, invece, l’infiammazione colpisce il tendine dei muscoli epitrocleari che prendono origine dall’epitroclea, estremità ossea dell’omero in prossimità del gomito; il dolore in questo caso è all’interno dell’articolazione.

Ma quali solo le cause?

In genere queste tendinopatie sono causate da un sovraccarico funzionale, cioè da un uso eccessivo e continuato del gomito. Il sovraccarico a cui le strutture muscolo tendinee del gomito vengono sottoposte crea micro-traumi sovrapposti, con conseguente comparsa del caratteristico dolore. Nelle condizioni più gravi il tendine può andare incontro a forme di degenerazione.

Riguardano, come dice il nome, solo gli sportivi?

No, a differenza della definizione, queste due problematiche muscolo scheletriche oggi colpiscono meno i tennisti e i golfisti, che sono ormai per lo più istruiti alla corretta esecuzione tecnica e favoriti dalle nuove tecnologie e materiali a disposizione. Sono invece piuttosto frequenti in quelle persone che, prevalentemente per l’attività lavorativa svolta, compiono lo stesso movimento ripetutamente nell’arco della giornata (operai, imbianchini, casalinghe, videoterminalisti etc.). La fascia di età più colpita è quella tra i 30 e i 50 anni.

Come di diagnosticano?

Una valutazione specialistica fisiatrica può essere utile a inquadrare il problema correttamente, anche escludendo altre patologie con sintomi simili, come ad esempio le discopatie cervicali con irradiazione della sintomatologia agli arti superiori.

Come si curano queste tendinopatie?

Nella fase acuta, il riposo della muscolatura coinvolta, l’applicazione di ghiaccio e l’uso di farmaci analgesici possono alleviare la sintomatologia dolorosa. Utile, soprattutto nella fase iniziale, è anche l’utilizzo di tutori idonei che, insieme al riposo, favoriscano il recupero dei danni da sovraccarico. Importante, poi, è associare terapie fisiche, in particolare le onde d’urto focali che risultano essere il trattamento elettivo, trattamenti fisioterapici, con opportuni esercizi e rieducazione funzionale finalizzati a prevenire i movimenti ripetuti alla base dell’origine dei microtraumi.