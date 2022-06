Successo strepitoso per Alex di Amici: 800 fans a Le Due Torri - BergamoNews

Stezzano. Momenti fantastici a Le Due Torri per l’arrivo di Alex, attesissimo cantante di 21 anni originario di Como, finalista dell’ultima edizione di Amici, il programma tv di Maria De Filippi.

Prima di entrare ad Amici, durante l’adolescenza, ha lavorato come fattorino per il mondo del delivery e cassiere in alcuni pub di Londra e Cambridge. Alex su instagram si fa chiamare Alex Wyse (come il noto cantante e attore statunitense), il suo profilo @imalexwyse supera i 500 mila followers.

Alex ha scattato foto con ogni persona presente, dispensando abbracci virtuali in quanto la direzione del centro commerciale e lo staff del cantante hanno predisposto un protocollo anti covid che prevedeva l’utilizzo obbligatorio della mascherina per tutti i fans e il distanziamento minimo dall’artista, ma ringraziando chi gli portava un regalo e fermandosi con tutti a scambiare qualche veloce battuta.

Durante il firmacopie Alex ha spesso intonato le canzoni del suo EP con i ragazzi i quali hanno risposto con un calore che rare volte si è visto in eventi di questo genere.

Nell’attesa le fans hanno cantato l’album a squarciagola: anche le mamme presenti sapevano i testi delle canzoni a memoria!

guarda tutte le foto 246



Alex di “Amici” a Le Due Torri: c’eri anche tu?

“Lui è fantastico, è la nostra luce”, “È bellissimo e dolcissimo e scrive poesie vere”, “Sto piangendo da questa mattina per l’emozione di incontrare Alex”, “Adoro quel sorriso tutto fossette..” e molti altri i commenti delle centinaia di fans che sono arrivate da ogni lato della regione.

“Sono felice di accompagnare mia figlia ad incontrare un’artista dal carattere sincero e dolcissimo nei suoi modi e che soprattutto vuole lanciare un messaggio positivo e pieno d’amore…” questo il commento di una mamma che ha per ore atteso che la figlia realizzasse il suo sogno di incontrare il suo idolo.

Al centro commerciale “Le Due Torri” il giovane cantautore ha presentato Il suo EP, Non siamo soli, uscito il 10 giugno in formato CD fisico e digitale con la nuova etichetta 21co e distribuzione Artist First, e prende il titolo del brano che Alex ha presentato durante la finale di Amici che lo ha portato ad un passo dalla vittoria.

“A grande richiesta siamo ripartiti con gli instore, gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato il nostro centro negli anni scorsi – spiega il direttore de “Le Due Torri” Roberto Speri -. Siamo felicissimi di come è andato l’evento e ringrazio tutto lo staff dell’artista e i miei collaboratori per l’ottimo lavoro svolto per garantire la sicurezza di così tanti partecipanti. Fa piacere leggere moltissimi commenti positivi sull’organizzazione dell’evento e fa piacere essere anche un veicolo per far ripartire un settore, quello musicale, che, come tanti altri, ha bisogno del suo pubblico e di momenti come questi per incontrare i propri beniamini”.

Foto di Edoardo Stara