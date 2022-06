Scomparso da Torino, l'ultimo contatto è a Seriate: la famiglia cerca Marco Nenna - BergamoNews

Seriate. Da poco più di un anno Marco Nenna non torna più a casa. La sua famiglia lo sta cercando: l’ultima traccia del 50enne, che risiede a Torino ma in realtà è senza fissa dimora, risale al 29 maggio 2021, quando ha ritirato il reddito di cittadinanza alle Poste di Seriate.

“Il 18 aprile 2021 mio fratello si è allontanato da casa dopo una piccola discussione in famiglia – racconta Matteo Nenna -. Era già successo altre volte, ma aveva sempre fatto ritorno. Invece questa volta non lo abbiamo più visto. È un soggetto fragile, ha dei lievi disturbi mentali certificati e può passare da momenti di esaltazione ad altri di profonda depressione”.

Marco inizialmente viveva con i genitori ma “aveva dei problemi personali e spesso a casa si presentavano creditori, così abbiamo deciso di togliergli la residenza. Da allora risulta residente in via Casa Comunale 1 a Torino, lo stesso indirizzo di tutti coloro che non hanno una dimora fissa. Percepiva il reddito di cittadinanza e attraverso quello riuscivamo ad avere informazioni su di lui: almeno sapevamo che stava bene”, spiega il fratello.

L’ultimo prelievo e l’ultimo pagamento di 1,60 euro risultano a Seriate. “La prima denuncia di scomparsa l’abbiamo fatta il 25 maggio 2021 ma i carabinieri ci hanno informato che era stato fermato a Torino, in zona Porta Palazzo. Sono stato dalla polizia per avere maggiori informazioni, ma a loro l’ultimo fermo risultava un anno prima”.

La seconda denuncia risale al 18 ottobre 2021, il 21 ottobre e l’11 novembre ci sono state delle integrazioni: “Ho comunicato alle forze dell’ordine alcune informazioni di cui ero venuto in possesso, ovvero che Marco non aveva fatto né vaccini né tamponi in Piemonte o Lombardia. Dal 21 giugno 2021 a gennaio 2022 non ha più ritirato il reddito di cittadinanza: risulta un credito di oltre 4mila euro. E da febbraio 2022 non ha più inoltrato la richiesta per ottenerlo. Tutti questi elementi non ci fanno certo ben sperare”.

La famiglia Nenna ha iniziato le ricerche anche tramite social ed ha contattato l’associazione Penelope Piemonte, che si occupa di persone scomparse e che l’ha messa in contatto con la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.

Il giorno della scomparsa Marco indossava dei jeans e una maglietta scura, ha i capelli e gli occhi castani, alto 1,67, corporatura normale.

Chiunque abbia informazioni su di lui può contattare il 112 o il fratello Matteo al numero 348.1057874.