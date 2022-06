Sarà una settimana all'insegna del bel tempo: temperature su - BergamoNews

Che cosa ci riserva il cielo? Rispondono le previsioni di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

L’espansione dell’alta pressione in quota dal nord Africa verso il Mediterraneo occidentale proteggerà per molti giorni anche la nostra regione dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche.

Assisteremo pertanto a una settimana in prevalenza soleggiata, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola e un po’ di instabilità sui rilievi.

Le temperature massime, dopo la risalita degli ultimi giorni, subiranno un lieve calo nella giornata odierna a causa del transito di qualche nuvola, accompagnata in pianura da una ventilazione orientale.

Lo spostamento verso est dell’alta pressione sub-tropicale nella seconda parte della settimana porterà a un nuovo rialzo termico da giovedì, che si protrarrà per alcuni giorni.

Martedì 14 giugno 2022



Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulle Alpi, parzialmente nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio poco nuvoloso su tutta la regione, con qualche annuvolamento più significativo sui rilievi. Nella sera poco nuvoloso in pianura e sulle Prealpi, parzialmente nuvoloso sulle Alpi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 19 e 21°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 30 e 32°C. Zero termico stabile e intorno a 3900 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: in pianura e a 1500 metri deboli orientali. A 3000 metri venti deboli da nord/ovest.

Mercoledì 15 giugno 2022

Tempo Previsto: al mattino poco o parzialmente nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi in pianura, parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi con qualche piovasco. Nella sera qualche pioggia in zona Garda, parzialmente nuvoloso sulle Alpi, poco nuvoloso sugli altri settori.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 19 e 21°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33°C. Zero termico stabile e intorno a 3900 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da ovest a 1500 metri, deboli da nord/ovest a 3000 metri.

Giovedì 16 giugno 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi in pianura, parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi con qualche piovasco. Nella sera qualche pioggia in zona Garda, parzialmente nuvoloso sulle Alpi, poco nuvoloso sugli altri settori.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 33 e 35°C. Zero termico in lieve rialzo e intorno a 4100 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da nord a 1500 metri, deboli da nord/ovest a 3000 metri.