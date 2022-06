Pro Mach Italy 2 Srl acquista il 100% di Reepack Srl - BergamoNews

Bergamo. Pro Mach Italy 2 srl, società controllata dalla multinazionale americana Pro Mach leader nel settore del packaging industriale, ha acquistato dalla holding RPK s.r.l. – attraverso un’articolata operazione di M&A transnazionale – il 100% del capitale sociale di Reepack srl, società bergamasca operante da più di 20 anni nell’automazione del packaging alimentare.

Nell’operazione, RPK srl è stata assistita, per gli aspetti legali, dall’avvocato Federico Caffi, partner dello studio CMA Caffi Maroncelli e Associati di Bergamo, coadiuvato dall’associate avv. Ilaria Aiazzi e, per gli aspetti finanziari e fiscali, dai commercialisti dottor Valerio Chignoli e dottor Giorgio Berta, rispettivamente partner e socio fondatore dello Studio BNC.

Commentano il dottor Valerio Chignoli e l’avvocato Federico Caffi in una nota congiunta: “L’acquisizione di Reepack srl da parte del Gruppo Pro Mach dimostra la fiducia, di una realtà leader internazionale di settore, nelle capacità produttive ed innovative di una PMI italiana che rimarrà saldamente sul territorio bergamasco, ma con la possibilità di crescere e consolidarsi all’interno di un gruppo multinazionale con sede vicino a Cincinnati, Ohio, e strutture in tutto il mondo”.

L’OPERAZIONE

ProMach, produttore leader nel mondo dei sistemi di confezionamento, ha annunciato in data odierna l’acquisizione di Reepack.

Reepack è un produttore leader di sistemi di confezionamento flessibili e di alta qualità, particolarmente apprezzato per le sue macchine sottovuoto, termoformatrici, termosaldatrici e confezionatrici flow-pack orizzontali.

L’acquisizione di Reepack permetterà a ProMach di continuare a espandersi nel settore dei sistemi di confezionamento per prodotti alimentari e al tempo stesso di rafforzare la sua posizione di fornitore unico di sistemi di automazione per il confezionamento di prodotti alimentari. Reepack si aggiunge ai sei migliori brand che fanno parte della linea di business Sistemi di confezionamento flessibili e a flusso continuo di ProMach. Con l’acquisizione di Reepack, ProMach acquisisce una tecnologia applicativa chiave nel settore del confezionamento a flusso continuo, che gli consentirà di arricchire il suo portafoglio generale di soluzioni di confezionamento in flow-pack ed al tempo stesso di ampliare il suo know-how nel settore della termoformatura orizzontale.

“Reepack si adatta perfettamente alla famiglia ProMach”, ha affermato Mark Anderson, President e CEO di ProMach. “Sono persone straordinarie, hanno una cultura fortemente orientata al cliente e sono da sempre partner straordinari. Il team di Reepack ha sviluppato tecnologie all’avanguardia. Da parte nostra, siamo entusiasti di aiutarli a distribuirle e di consentire loro di espandere la loro presenza a livello internazionale. Siamo entusiasti delle loro competenze progettuali ed è nostra intenzione continuare a investire nello sviluppo di nuovi prodotti. Sono certo che il nostro futuro sarà ricco di successi”.

Ogni categoria principale di prodotti Reepack include una gamma completa di modelli pensati per tutte le tipologie di confezionamento e per prodotti finali di tutte le dimensioni, nonché per garantire velocità di produzione elevate. La loro gamma di soluzioni si integra anche con un altro brand di prodotti ProMach, Ossid, leader nella produzione di termosaldatrici e di sistemi di overwrapping per prodotti pronti al consumo, apparecchiature per l’applicazione di etichette e peso-prezzatrici. Grazie a questi due brand, ProMach è in grado di fornire ad aziende di pressoché tutte le dimensioni qualsiasi possibile soluzione di confezionamento per prodotti alimentari.

“L’integrazione dei brand Ossid e Reepack ci consentirà di fornire ai nostri clienti soluzioni più complete in grado di soddisfare il loro crescente bisogno di far fronte alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”, ha affermato Ernie Newell, Vicepresident e General Manager di Ossid. “Reepack offre una straordinaria linea di prodotti. Se a questo aggiungiamo il solido portafoglio di prodotti Ossid e il servizio di fornitura di pezzi di ricambio e assistenza di ProMach insieme al suo orientamento al cliente, le opportunità di fornire in futuro soluzioni e assistenza straordinari sono veramente infinite”.

Quale parte dell’acquisizione, Newell sarà promosso al ruolo di Senior Vice President del business termosaldatura, incaricato di supervisionare le attività sia di Reepack sia di Ossid.

Naturalmente, continuerà ad operare anche in qualità di general manager di Ossid. Da oltre 20 anni, Reepack si occupa di progettare tecnologie di confezionamento che conservano e proteggono tutti i tipi di alimenti e medicinali, oltre componenti industriali e beni di consumo. Le attività dell’azienda hanno continuato a svilupparsi progressivamente nel tempo, consentendole di

affacciarsi sui mercati internazionali.

La sede di Reepack a Seriate, dove operano 71 dipendenti, continuerà a rimanere in Italia dopo l’acquisizione da parte di ProMach. L’attuale President e CEO di Reepack, Livio Valli, entrerà a far parte di ProMach in qualità di Vice President e General Manager di Reepack.

“Avendo collaborato con Ossid per molti anni, so molto bene e apprezzo le modalità con cui ProMach gestisce le sue attività”, ha affermato Valli. “Essendo un’azienda a conduzione familiare, per me era importante entrare a far parte di un’altra azienda che valorizzasse le persone, parte integrante dei nostri precedenti successi e della nostra crescita. Il marchio Reepack è sinonimo di artigianalità italiana di alta qualità e non cambierà. Ho molta fiducia in questa acquisizione da parte di ProMach e, come azienda, siamo entusiasti di collaborare con altri brand di talento”.