Marco Damilano a Nembro: incontro sul cambiamento degli scenari politici - BergamoNews

Nembro. Marco Damilano arriva a Nembro. Il giornalista, già direttore dell’Espresso, sarà protagonista di un incontro sul cambiamento degli scenari politici: l’appuntamento è mercoledì 15 giugno alle 20.45 in piazza Libertà.

L’iniziativa, a ingresso libero, rientra nella rassegna estiva Migliori di così, proposta all’interno del Festival delle rinascite.

Damilano, giornalista e cronista parlamentare, è stato direttore del settimanale L’Espresso fino al marzo di quest’anno. Precedentemente ha scritto per la rivista Diario e il magazine Sette del Corriere della Sera. Ha vinto il premio Satira politica Forte dei Marmi (2014) e il Premio Internazionale Ischia come giornalista dell’anno per la carta stampata (2015). Partecipa a numerose trasmissioni televisive, tra cui il programma in onda su La7 Propaganda live. Autore di molti libri, il suo ultimo libro è Il presidente (La nave di Teseo, 2021).

La rassegna proseguirà il 22 giugno, con Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia, che affronterà il cambiamento demografico; l’1 luglio sarà la volta di Maura Gancitano, scrittrice e filosofa, che analizzerà il cambiamento della percezione di sé, mentre il 6 luglio i giornalisti del Post Isaia Invernizzi e Ludovica Lugli parleranno del cambiamento nell’informazione. A chiudere la rassegna il 13 luglio sarà Giuseppe Remuzzi, presidente dell’Istituto Mario Negri, con un intervento sul Dna, specchio del cambiamento.

Denominatore comune di tutti gli eventi sarà l’ampia partecipazione giovanile sia all’interno del dialogo, sia nella parte tecnica di trasmissione.

Le serate saranno trasmesse in streaming video tramite il canale YouTube dell’Oratorio di Nembro.

È possibile effettuare la prenotazione per garantirsi il posto a sedere in Piazza e, in caso di pioggia, all’interno dell’Auditorium Modernissimo, sul sito www.miglioridicosi.it.