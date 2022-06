Il Comune di Bergamo dice sì alla sottovia: via il passaggio a livello di via Martin Luther King - BergamoNews

Bergamo. Soppressione del passaggio a livello di via Martin Luther King e creazione di una sottovia sulla linea ferroviaria Bergamo-Ponte san Pietro. Questo è il contenuto della delibera votata all’unanimità, a seguito del parere definitivo da parte di Ferrovie dello Stato del progetto, a carico di RFI, che porta la data del 2018 e che rientra nelle procedure di approvazione del progetto di raddoppio ferroviario.

La delibera parte dalla richiesta arrivata da RFI – Rete ferroviaria Italiana in data 21 aprile di quest’anno in cui si chiede la verifica della compatibilità urbanistica della proposta rispetto alle modifica del tracciato stradale e finalizzata all’ottimizzazione della sicurezza della visibilità stradale. Il che, tradotto, significa una sostanziale modifica alla sagoma del tracciato originario sostituito da uno planimetrico posto parzialmente al di fuori della fascia del corridoio infrastrutturale prevista nel PGT vigente.

“Questa delibera fa riferimento ad un progetto di Ferrovia dello Stato – ha spiegato Francesco Valesini, assessore alla riqualificazione urbana e all’urbanistica, tra le varie deleghe- che chiede una modifica al tracciato stradale, un disegno che modifica la curva a sud della ferrovia. Trattandosi di una modifica, è necessario il pronunciamento del consiglio. Sul tracciato e sulla ragione dell’idea sono state dal collega Zenoni ampie spiegazioni”.

Una proposta che la Giunta mira ad approvare, per una serie di motivazioni, tra le quali “il fatto che l’opera risulta strategica per il miglioramento e potenziamento della rete stradale comunale ed intercomunale, ricorrendo quindi l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, come da proposta di RFI”, senza dimenticare che “il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata”.

Massimo Bottaro, Partito Democratico, si aggancia al tema e lo fa con delle proposte: “Proponiamo un allargamento della passerella su via Finazzi e un sottopasso ciclopedonale tra la stessa via, all’altezza del civico 20 e il parco di via Leopardi. Poi, forse una provocazione, una riflessione sul moncone sud della ferrovia che, ad oggi, è disegnato a due corsie, con una rotonda. Noi ipotizziamo, viste le esigenze, di ridurre il carico restituendo il verde alla zona con la chiusura totale della strada, la cui accessibilità potrebbe essere garantita dal passaggio dalla stradina presente adiacente alla ciclopedonale”.