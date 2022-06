Consiglio, Campo Utili: via libera alle richieste della Lega - BergamoNews

Bergamo. In sede di consiglio si torna a parlare anche di ordini del giorno legati ai quartieri e l’occasione è quella proposta da Luisa Pecce che avanza un ordine del giorno, appunto, legato al Campo Utili. La consigliera della Lega lo fa proponendo una serie di idee e iniziative volte a garantire uno spazio all’aperto maggiore rispetto anche a quanto già previsto nel progetto di riqualificazione.

In particolare, la richiesta fatta ai membri del consiglio, è quella di poter garantire uno spazio esterno nei pressi del bar per poter favorire l’accesso e l’afflusso delle famiglie e dagli utenti e una tavola esplicativa al monumento dedicato al generale Utili, oltre che di prevedere il rimpiazzamento degli alberi che verranno abbattuti. “Una fruizione degli spazi verdi – ha concluso la Pecce -, con la creazione, magari, anche di una ciclo officina, il tutto per rendere l’area maggiormente godibile da parte non solo dei residenti, ma anche di tutte le persone che usufruiscono dell’impianto”.

La replica dell’assessore Loredana Poli: “Va sempre ben tenuto a mente l’inquadramento di questa area come servizio sportivo, come del resto la valenza e il significato degli stessi che oggi sono previsti, come il bar, come l’area esterna e delle attività che chiunque arriverà a gestire l’impianto dovrà favorirne certamente non solo la sostanza dell’attività prevista e intendo calcio, boxe o rugby, ma anche da chi ne può usufruire come libero cittadino.

“Un ordine del giorno condivisibile quindi, con alcuni aspetti che vanno assolutamente tenuti sotto controllo e che, pertanto, vanno potenziati.