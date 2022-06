Bosatelli, Giorgio Gori: "Un imprenditore eccezionale per talento e coraggio" - BergamoNews

Bergamo. Il genio di Domenico Bosatelli, imprenditore bergamasco scomparso nella notte tra lunedì e martedì a 88 anni, non verrà dimenticato. E il primo a non lasciar cadere la sua memoria sarà Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che martedì mattina, appresa la notizia, ha twittato: "Se n'è andato un grande imprenditore italiano, bergamasco doc, creatore della Gewiss. Ci mancheranno il suo carisma visionario e il suo coraggio. Ci resta Chorus Life, il "quartiere delle tre generazioni", il suo ultimo dono alla città".

E il ricordo del primo cittadino continua, accorato: "Domenico Bosatelli è stato un imprenditore di eccezionale talento, unico per visionarietà e coraggio. Aveva tutte le caratteristiche del bergamasco doc – l’operosità, la determinazione, l’etica del lavoro – e in più la capacità di concepire grandi sogni, uno sguardo internazionale e una grande passione per l’innovazione.

Di lui ho sempre molto ammirato la parabola personale, dalle umili origini all’incarnazione del “miracolo italiano” degli anni Cinquanta e Sessanta, la sua capacità di essere “giovane” anche oltre gli ottant’anni, la costante spinta a migliorare e la sua capacità di saldare i progetti più ambiziosi con la cura dei minimi dettagli.

Considero una fortuna averlo conosciuto e gli sono grato per la scelta generosa di realizzare a Bergamo il progetto di Chorus Life, un grande intervento di rigenerazione urbana proiettato nel futuro, il “quartiere delle tre generazioni” che Bosatelli immaginava come un prototipo replicabile in larga scala in Italia e all’estero: resterà come un suo dono prezioso alla città. Nel giorno della sua scomparsa, un giorno triste per la nostra comunità, sono vicino alla moglie e ai figli, anche a nome dell’Amministrazione comunale di Bergamo".