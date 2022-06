Allarme nei fiumi, 3 morti in 5 giorni: "Altri due salvataggi a Fara, le 10 regole da seguire" - BergamoNews

Tre vittime in pochi giorni, ma senza interventi tempestivi potevano salire a 5, compresa una bimba di 11 anni.

I sommozzatori di Treviglio l’hanno salvata domenica pomeriggio a Fara Gera d’Adda, in un tratto di fiume particolamente insidioso. In questo caso, non sono state rispettate almeno due regole fondamentali: la numero 1 (“divieto di balneazione”) e la numero 5 (“attenzione alla corrente”). Avvertimenti banali? No, evidentemente. Visto che il punto in questione già in passato è stato teatro di annegamenti.

Lì – dove l’Adda si incrocia con il canale dell’Italgen – i volontari hanno un presidio fisso il sabato e la domenica. “La bimba è sfuggita al controllo della mamma, ma qui basta davvero un attimo per trovarsi in difficoltà – osserva il presidente Giacomo Passera -. A mancare non sono i cartelli, ma la consapevolezza che nel fiume il pericolo è costante. Fortunatamente, abbiamo sentito le grida e siamo intervenuti col gommone recuperando la piccola. La corrente la stava portando via”.

I sanitari l’hanno coperta con un sacco a pelo termico, tranquillizzando lei e la mamma dopo l’enorme spavento. Quello che deve aver preso il 42enne rumeno che – sempre domenica pomeriggio e sempre a Fara Gera d’Adda – stava per essere inghiottito in un altro punto del fiume. “Si era avventurato troppo e non aveva più la forza per risalire la corrente – racconta Passera -. L’abbiamo recuperato col gommone, caricato e portato a riva dai suoi connazionali”.

In questo caso, oltre alle regole 1 e 5, non ha osservato nemmeno la numero 8 (“non avventurarsi in acqua da soli). Forse per le grida d’aiuto sempre più deboli, forse per la fitta vegetazione che ostruiva parzialmente la vista, nessuna delle persone a terra si è accorta di quanto stava accadendo in acqua.

Nell’arco della scorsa settimana, sono 5 gli interventi effettuati dai sommozzatori volontari di Treviglio sul territorio provinciale: 3 di questi, appunto, mortali. “Di solito, nel periodo estivo, contiamo 10-12 morti accidentali – stima Passera -. Vederne così tante in pochi giorni è qualcosa che sfugge all’ordinario”. Il primo è stato Pietro Fumagalli, il pescatore di 77 anni recuperato nella notte tra mercoledì e giovedì nelle acque dell’Adda, a Canonica. Nel tardo pomeriggio l’anziano aveva raggiunto da solo un isolotto sul fiume, per pescare, come faceva spesso. L’ipotesi più accreditata, è che per via dell’erba bagnata dalla pioggia sia scivolato in acqua. I parenti, non vedendolo rincasare, hanno raggiunto l’Adda notando la carrozzina motorizzata che usava per spostarsi e i suoi attrezzi da pesca ancora sul bordo del fiume.

Voleva solo rinfrescarsi Cristian Pasqua, il 30enne di Cividino di Castelli Calepio annegato sabato pomeriggio dopo un tuffo nel canale dietro casa. “Era un bravo nuotatore e abitando lì vicino immagino conoscesse bene la zona”, riflette Passera. La settima “regola d’oro” dei sommozzatori, però, mette proprio in guardia dal saltare dai ponti. “Nemmeno da trampolini improvvisati, perché l’acqua in movimento e non limpida potrebbe celare una profondità minore del previsto o nascondere massi pericolosi”. Se non è escluso che il ragazzo possa avere rimediato un violento colpo alla testa dopo il tuffo in acqua, anche al padre – sopravvissuto – è stata medicata una brutta ferita al capo dopo aver tentato di salvare il figlio gettandosi in acqua. “È ciò che farebbe ogni genitore, lo capisco bene – commenta Passera -, ma anche in questi casi, per quanto difficile, bisogna evitare di mettere in pericolo pure se stessi”. È specificato alla regola numero 2. In questi casi – aggiunge la numero 10 – bisogna chiamare il 112 e lasciare spazio ai soccorsi.

