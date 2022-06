Treviglio, camionista di 45 anni trovato morto: indagini sulle cause del decesso - BergamoNews

Treviglio. Un camionista di 45 anni è stato trovato senza vita intorno alle 14 di lunedì in un parcheggio per camion in via Aldo Moro, nei pressi della Provinciale che porta alla Brebemi.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di nazionalità rumena residente nel Piacentino, che sarebbe deceduto per cause naturali qualche ora prima, forse nella notte.

Una versione dei fatti ancora da tutta da confermare dagli agenti del commissariato di Polizia, che stanno indagando per risalire alle cause precise del decesso.

A lanciare l’allarme è stato il titolare dell’azienda della provincia di Piacenza per cui lavorava l’uomo. Inutile l’intervento sul posto del personale medico a bordo di un’ambulanza e di un’automedica.

Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza e la cabina del mezzo pesante è risultata in ordine.