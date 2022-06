Tiziano Ravasio: "Abbiamo sconfitto la roccaforte della Lega" - BergamoNews

Brembate Sopra. Ha vinto, con 186 voti di scarto, superando il suo avversario, Claudio Stucchi, che correva con la lista della Lega Nord. Finisce con un epilogo felice la corsa alla fascia tricolore di Tiziano Ravasio, candidato per “Patto civico per Brembate Sopra”, la lista che è riuscita, a suon di voti, a scalfire una roccaforte, quella della Lega di Brembate, che durava ormai da 30 anni. Niente da fare per Stucchi, vice sindaco fino a qualche giorno, “io ho dato il massimo. So bene quanto sia difficile governare e ora tocca a loro. Come si vede dalle preferenze ricevute, noi molte e loro poche, il voto della cittadinanza sembra più un voto di protesta che di scelta. Evidentemente il paese aveva voglia di cambiamento”.

E mentre da un lato c’è chi dovrà necessariamente fare un’analisi della sconfitta, dall’altra c’è chi invece stappa le bottiglie. “Il mio telefono non smette di suonare, sono davvero in tanti, tantissimi, quelli che mi stanno chiamando per farmi i complimenti. Sono davvero felice – racconta Ravasio -, sono contento per questa sconfitta e credo che mai come ora sia il tempo di cominciare a lavorare in maniera seria e concreta. Sono sempre stato calmo in questi due giorni, diciamo che anche il mio trascorso lavorativo mi ha aiutato a tenere a metabolizzare e a tenere i nervi saldi, anche se la gioia è davvero tanta. La Lega dominava a Brembate dal 93 e devo dire che questo successo è frutto non solo dell’impegno mio e della mia squadra, alla quale va il mio grazie, ma anche della volontà di calarci nel tessuto sociale e farlo nostro. Questo trionfo mi ripaga anche della sconfitta di cinque anni fa, per una manciata di voti. Ma basta pensare al passato, vivo il presente e soprattutto il futuro. Il tempo delle parole è finito, ora comincia quello dei fatti”.