Speciale elezioni, Più forte delle parole o Paradise beach? La tv del 13 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 13 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum”. In diretta dallo Studio 5 di Via Teulada, Speciale di Porta a Porta in collaborazione con il TG1 per commentare e analizzare il risultato della prima tornata delle Elezioni Amministrative e del voto referendario e i riflessi sulla politica nazionale. Ospiti i leader politici, i direttori delle testate più rilevanti e collegamenti dai Comuni più importanti con i nuovi sindaci o con i candidati al ballottaggio.

Spazio all’attualità e alla politica, con uno sguardo attento ai risultati delle elezioni amministrative e al referendum sulla giustizia, anche su Rete4 alle 21.25 “Quarta repubblica“, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Festa della mamma”: per la Festa della Mamma, Lucy manda un mazzo di fiori alla sua e declina l’invito di Chris di presentarla ai suoi. Mentre Lopez e Patrice sono ad un brunch, avviene una rapina.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Paradise Beach – Dentro l’incubo”; su La5 alle 21.05 “Più forte delle parole” e su Iris alle 20.55 “Il curioso caso di Benjamin Button”.

Rai5 alle 21.10 proporrà “Nessun dorma”, con Massimo Bernardini. Classica e jazz, il violoncello di Giovanni Sollima e la tromba di Fabrizio Bosso si incontrano in questa puntata. Da Bach a Monk un vario mondo di musica si svela in un percorso che va dal Settecento ai giorni nostri, grazie anche all’arte degli ospiti affermati compositori.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 il telefilm “Chicago P.D”; su La7 alle 21.15 la serie “Yellowstone”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Schitt’s creek”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.