Maurizio Esti si conferma sindaco di Solto Collina - BergamoNews

Solto Collina. Maurizio Esti si conferma sindaco di Solto collina, staccando nettamente i due rivali. Il clima infuocato deila campagna elettorale, con denunce e controdenunce, ha fatto temere il peggio durante lo spoglio. In realtà i tre candidati a sindaco non si sono visti ai seggi e non c’è stato alcun diverbio, come si temeva. Maurizio Esti lo aveva scritto, “non perdo mai” ed è stato buon

profeta. Anche lo spiegamento delle forze dell’ordine, inviate sul posto appunto per il timore di disordini in realtà non ha avuto motivo di intervenire.

Nel seggio 1 Maurizio Esti ha ottenuto 258 voti, Filippo Cassarino 135 e l’ex sindaco Fabrizio Minelli 77. Nemmeno la somma dei due sconfitti (212) raggiungerebbe il totale ottenuto da Estyi. Questo per confutare chi aveva invitato i due adesso sconfitti a unirsi contro Esti. Nel seggio 2 che fa capo alla frazione di Esmate Maurizio Esti ha ottenuto 254 voti, Filippo Cassarino 171 e Fabrizio Minelli 100. In questo caso, la somma dei due sconfitti, avrebbe superato il totale ottenuto da Esti. Bisogna anche ricordate che proprio a Esmate ha l’abitazione Cassarino e anche Minelli ha sempre avuto una cascina.

Il sindaco Esti in un post ha annunciato: “non sarò il sindaco di tutti, non lo sarò di chi non è andato a votare…”.

Ed ecco le preferenze:

Costantino Consoli 77

Marina Gabanelli 54

Davide Romeli 46

Asmara Ziboni 42

Sabrina Amaglio 40

Pietro Guizzetti 33

Flavio Arosio 19

Martina Stella 19

Cristian Rebussi 16

Carlo Negrinotti 15

Davide Padrazzoli 15

Maurizio Badon 13

Michele Canobbio 11

Samuele Polini 11

Manuele Favero 10

Daniele Sina 9

Beatrice Galvan 6

Maurizio Benaglio 5

Elena Spregiaro 5

Serenella Zanardini 4

Alessandro Arici 3

Giovanni Consoli 3

Daniele Venia 2

Marco Guerini 1

Manuele Spelgatti 0