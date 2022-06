Malika Ayane, Capossela, Renga e Bersani: l’estate al Lazzaretto - BergamoNews

Bergamo. Malika Ayane, Vinicio Capossela e Francesco Renga, ma anche Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, Ale & Franz e Leonardo Manera sono tra i protagonisti di “Lazzaretto Estate 2022”. L’iniziativa viene proposta anche quest’estate sulla scia del successo riscosso dall’edizione precedente, che ha fatto registrare complessivamente 12mila presenze di pubblico.

Il cartellone, che spazia fra concerti, spettacoli teatrale e cabaret, comprende 18 serate concentrate nelle settimane che vanno dal 29 giugno al 31 luglio strutturandosi come un festival. A differenza dell’anno scorso, non sarà più necessario distanziare i posti a sedere a un metro di distanza (come prevedeva la normativa anti-Covid) e la capienza è stata aumentata: questa suggestiva location potrà ospitare fino a 1.300 spettatori, in modo da avere una partecipazione più ampia agli eventi di maggior richiamo.

Sul palco saliranno artisti affermati su scala nazionale e non solo, come Malika Ayane (8 luglio), Vinicio Capossela (24 luglio), Michele Bravi (28 luglio), Francesco Renga (30 luglio) e Samule Bersani (31 luglio), a cui è stato affidata l’ultima data del programma, per il gran finale.

È molto ricco anche il calendario degli show di cabaret, con Ale e Franz (20 luglio, “Dire, far, scappare”), Paolo Migone (9 luglio), Leonardo Manera (26 luglio, “Beauty”), Le Scemette (13 luglio), Max Angioni direttamente da LOL (18 luglio). Sul palcoscenico del Lazzaretto, inoltre, ci sarà spazio per le realtà del territorio, che renderanno ancor più ricca e variegata la programmazione. Si tratta di Ex Drogheria (29 luglio, “Fame mia – Quasi una biografia” di Annachiara Marchioro), Up to You, Bergamo Jazz (1 luglio), Desidera Festival (29 giugno), CDpM e Teatro Minimo. Più precisamente, per l’inaugurazione, il 29 giugno, deSidera proporrà lo spettacolo “Mater spiritualis et corporalis”, con Antonella Ruggiero e Lucilla Giagnoni, che s’incontrano in un recital fra musica e parole. Due giorni dopo, il 1° luglio, invece, si terrà un concerto del pianista cubano Omar Sosa e il percussionista Ernettico, a cura di Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz.

La musica incontrerà la poetica di uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento, ossia Italo Calvino: il 10 luglio sarà la volta de “Le città invisibili”, a cura di CDpM.

Altra data da annotare è il 19 luglio: in occasione del trentennale della strage di via d’Amelio in cui venne ucciso il magistrato antimafia Paolo Borsellino viene proposto lo spettacolo “Sono nato”, a cura di Teatro Minimo.

Da segnalare, infine, il concerto del rapper Mr Rain (15 luglio); “Quando sarò capace di amare – Massini racconta a Gaber”, di Stefano Massini (21 luglio) e “Ino – Spettacolo di circo contemporaneo”, di Ino Kollektiv” (23 luglio).

L’assessore alla cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti, sottolinea: “Il palcoscenico del Lazzaretto ha una vocazione eclettica, che spazia dalla musica pop alla stand up comedy, dal teatro contemporaneo al jazz, senza dimenticare gli appuntamenti con la storia che hanno segnato il nostro Paese. Mi piace l’idea che sullo stesso palcoscenico si alternino nomi noti e famosi e progetti che sono nati e cresciuti sul territorio. In particolare, ho voluto dare spazio alle nuove generazioni, coinvolgendo la giovane direzione artistica di Up to You, percorso di formazione sull’organizzazione dello spettacolo dal vivo rivolto agli under 25, che ha scelto per il Lazzaretto lo spettacolo Ino”.

Da annotare, infine, una novità finalizzata a promuovere la fruizione della cultura a Bergamo. L’assessore Ghisalberti aggiunge: “Quest’anno il progetto Lazzaretto Estate si lega alla Fondazione Accademia Carrara in una speciale collaborazione che abbina spettacoli e arte. Grazie a questa partnership, chi assisterà agli spettacoli al Lazzaretto verrà omaggiato di un coupon che gli consentirà di visitare l’accademia Carrara beneficiando di uno sconto della metà del biglietto di ignresso (5 euro anziché 10). La promozione sarà valida dalla data del primo concerto (29 giugno) fino al 28 agosto.

I biglietti si potranno acquistare sia online (da mercoledì 15 giugno) sia rivolgendosi alla biglietteria, che sarà aperta al Lazzaretto nei giorni di spettacolo.

Anche quest’anno il prezzo dei bigleitti sarà calmeirato. L’assessore alla cultura del Comune di Bergamo osserva: “Per scelta politica abbiamo deciso di fare in modo che non abbiano un costo eccessivo. A seconda degli spettacoli l’importo oscillerà tra i 4 e i 35 euro. Lo spettacolo relativo al ricordo di Falcone e Borsellino, invece, sarà gratuito”.

“Lazzaretto Estate 2022” è organizzata dal Comune di Bergamo. Il servizio di allestimento e supporto tecnico-logistico è stato affidato a Sbam Noisy Ideas, mentre la direzione artistica è a cura di Cipiesse e Shining Production.