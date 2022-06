"Isonzo 1915", Marco Cimmino racconta l'entrata in guerra dell'Italia - BergamoNews

Bergamo. Giovedì 16 giugno alle 21 allo spazio sociale identitario Domus Orobica di Bergamo, in via Pietro Mascagni, 85, si terrà un incontro dal titolo “Isonzo 1915”. Lo storico Marco Cimmino racconterà l’entrata in guerra dell’Italia.

Introduce Luca Alebardi.

ISONZO 1915 – Alle 4 del mattino di lunedì 25 maggio 1915 i cannoni di Forte Verena, sull’Altopiano di Asiago, aprono il fuoco contro le posizioni occupate dai soldati austrungarici. È l’inizio della partecipazione italiana al primo conflitto mondiale, il boato che annuncia l’entrata della nazione nella modernità. Dopo caotici mesi di frenetiche trattative e di giravolte diplomatiche, di manifestazioni e scontri di piazza, di tensioni e di speranze, il Regno d’Italia sotto il comando del nuovo capo di stato maggiore Luigi Cadorna scende in campo contro un Impero in grandissime difficoltà. Marco Cimmino ci racconterà come, nei primi 6 mesi del conflitto, il regio esercito, nel tentativo di aprirsi a “spallate” una via per Lubiana, lancerà 4 tenaci offensive sulla stessa direttrice strategica registrando decine di migliaia di perdite e raccogliendo risultati molto al di sotto delle aspettative originarie