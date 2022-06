Incidente sull’A4, si ribalta il furgone dei baby sportivi: muore 12enne, il compagno ricoverato a Bergamo - BergamoNews

Il ragazzo era a bordo del furgone, guidato dal papà, che lo stava riportando a casa con altri compagni di squadra dopo aver giocato in Versilia

È morto in ospedale a Novara, dove era arrivato in condizioni gravissime nella sera di domenica 12 giugno, Leo Balzaretti, il 12enne coinvolto in un terribile incidente sull’A4, tra il casello di Marcallo-Mesero e Novara Est. Il ragazzo era un calciatore del Bulè Bellinzago, con la squadra stava tornando a casa dopo aver disputato il “Viareggio football cup”, in Versilia.

Ancora in prognosi riservata l’altro ragazzo, compagno di squadra di Balzaretti, ricoverato in arresto cardiaco all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’INCIDENTE

Il terribile incidente è avvenuto nella sera di domenica 12 giugno, verso le 20.30, sull’A4, al chilometro 104 tra il casello di Marcallo-Mesero e Novara Est. Secondo una prima ricostruzione pare che un pneumatico sia scoppiato facendo perdere il controllo del furgoncino. Alla guida del mezzo c’era il papà di Leo, il 12enne morto. Sette persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, cinque i feriti anche se da subito le condizioni di Leo sono apparse le più gravi. Gli altri feriti sono stati trasportati all’ospedale di Magenta e un compagno di Leo, in arresto cardiaco al Papa Giovanni di Bergamo.