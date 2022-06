Fornovo vota la continuità: Fabio Carminati è il nuovo sindaco - BergamoNews

Fornovo San Giovanni. È Fabio Carminati il nuovo sindaco di Fornovo San Giovanni: con 1037 voti ricevuti (82,5%), il candidato di Insieme per Fornovo ha vinto sullo sfidante Oscar Rizzini di La Rete dei Patrioti. Tra i due, quasi mille voti di scarto.

“In tanti anni – ha dichiarato a caldo il primo cittadino –, non abbiamo mai superato le novecento preferenze. Questo risultato è motivo di autentica soddisfazione e conferma del fatto che abbiamo lasciato il segno nel nostro paese – che ha scelto noi nel segno della continuità”.

Dalle parole di Carminati traspaiono orgoglio e gratitudine nei confronti di tutto il gruppo, al quale va grande merito: “Il messaggio che arriva è che Insieme per Fornovo ha lavorato bene: abbiamo fatto del nostro meglio e alla fine ci siamo guadagnati questo consenso. Nonostante la presenza di due sole liste alla tornata elettorale, e malgrado la disaffezione generale alle votazioni, il risultato è importante ed è ciò che conta davvero”.

Giusto il tempo di festeggiare e si riparte. Per il futuro prossimo ci sono progetti d’innovazione di grande impatto per il paese: prima tra tutti, la riqualificazione del centro di Fornovo che, sia per questioni di tempistiche, sia a seguito della vittoria di un bando, ha la priorità.

Successivamente, sarà il turno del campus scolastico, altro caposaldo della campagna e del rinnovamento proposto dalla lista.

Gli obiettivi sono chiari, le motivazioni forti. La voglia di fare e di migliorare il paese, inspiegabile. Insieme per Fornovo è – di nuovo – pronto.