Festival della SOStenibilità: a Bergamo due giorni dedicati al green - BergamoNews

Bergamo. Un week-end dedicato ai cittadini per informare e sensibilizzare su stili di vita e d’impresa sostenibili. Sabato 17 e domenica 18 settembre a Bergamo torna il Festival della SOStenibilità: l’appuntamento è sul Sentierone, nel cuore della città, con un focus speciale sulla Settimana Europea della Mobilità.

I visitatori troveranno un’area espositiva con stand dedicati a imprese, enti, istituzioni e associazioni. Sarà presente, inoltre, un’area culturale: durante il festival verranno proposti vari momenti di incontro, tavoli di lavoro e convegni di indirizzo, così come eventi culturali connessi alla tematica e al territorio di riferimento valorizzando l’apporto delle realtà locali.

Infine, ci sarà un’area experience: kids, gaming, laboratory, social, interactive…durante il Festival verranno proposte una serie di attività per grandi e piccini per avvicinarli e fargli scoprire il mondo della sostenibilità in maniera ludica o esperienziale.

L’iniziativa, giunta all’11esima edizione, è organizzata dall’associazione Festival dell’Ambiente e dalla testata giornalistica infoSOStenibile in collaborazione con il Comune di Bergamo.