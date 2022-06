Elezioni in 17 Comuni della Bergamasca: Ruffini nuovo sindaco a Carona, Blello conferma Mazzuccotelli - BergamoNews

Dalle 14 di lunedì 13 giugno è iniziato lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni comunali in 17 paesi della Bergamasca. Tre Comuni non dovrebbero riservare sorprese e sono Leffe, Sovere e Villa d’Adda, paesi dove si presentava una sola lista e dove bastava superare il quorum del 40% dei votanti. Nei restanti la sfida è aperta.

Gli aggiornamenti in diretta:

Ore 15,11: A Nembro Paese vivo avanti di oltre 500 voti con 6 sezioni su 12 scrutinate

Ore 14,58: A Nembro dopo 4 sezioni Ravasio (Paese Vivo) nettamente avanti. Nella sede di Paese Vivo attivissimo il sindaco uscente Claudio Cancelli che sta raccogliendo i voti dalle varie sezioni

Ore 14,55: A Curno mancano due seggi, i più popolosi. Negli altri 4 in vantaggio Saccogna

Ore 14, 48: A Solto Collina il sindaco uscente Maurizio Esti nel seggio 1, quello del capoluogo, prende ancora il largo con 123 voti, seguito da Filippo Cassarino con 86 voti e ultimo da Fabrizio Minelli con 44. Nel seggio 2, quello di Esmate, ancora in testa Esti con 59 voti, seguito da Cassarino con 33 e da Minalli con 27.

Ore 14,47: Aldo Ruffini (lista Carona Carona) è il nuovo sindaco con 126 voti. Seguono Paolo Midali (Insieme per Carona, 51 voti) e Stefania Garau (Partito Gay LGBT+, 2 voti). Si contano 3 schede bianche e due nulle.

Ore 14.39: Arriva da Blello la conferma della rielezione di Luigi Mazzucotelli della lista “Blello prima di tutto”. Nel paesino di 125 abitanti si sfidavano addirittura tre liste. Il primo cittadino uscente ha ottenuto il 66,13% di preferenze con 41 voti.

Ore 14,37: A Villongo centrodestra e Micheli in netto vantaggio a una prima verifica.

Ore 14,37: Seggio 1 chiuso a Curno: in vantaggio Saccogna 272, Locatelli 260