Elezioni ad Arzago, da Riva a Rivabene: "Vittoria netta e nel segno della continuità" - BergamoNews

Arzago d’Adda. Con quasi il 75% dei voti, Ugo Rivabene è stato eletto sindaco ad Arzago d’Adda con la lista Paese Nuovo. Una vittoria netta, senza discussioni, quella ottenuta contro lo sfidante Stefano De Caro.

Un risultato inaspettato anche per lo stesso 67enne: “È un dato molto buono – il commento di Rivabene – che attesta l’ottimo lavoro svolto in questi 15 anni dalla nostra lista sotto la guida di Gabriele Riva“.

“Numeri del genere li registravamo solo con lo stesso Riva. Possiamo dire che la gente ha scelto il rinnovamento nella continuità. La nuova lista è formata per la metà di gente del vecchio gruppo, mentre gli altri sono nuovi. Tra loro tre giovani, che hanno preso molti voti. Questo è buon segno”.

Dopo i festeggiamenti al seggio, per il nuovo sindaco è già tempo di mettersi al lavoro: “Nel giro di un paio di giorni definiremo la squadra. Riva di certo ne farà parte e si occuperà di bilancio visto che l’ha sempre fatto. Magari sarà anche il mio vice. L’altro assessore, visto che ne abbiamo due, dovrebbe essere una donna. Non lasceremo fuori chi ha preso pochi voti, visto che siamo un gruppo compatto”.

“La prima cosa che farò? Venerdì sera abbiamo in programma un concerto sinfonico per ricordare l’ex assessore all’ambiente Gabriele Tadini, deceduto dieci anni fa in un tragico incidente. Avrà luogo nei pressi di un fontanile del paese, proprio dove purtroppo ha perso la vita”.