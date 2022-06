Cisano, l’ex assessore Sesana affonda il Carroccio: eletta sindaco - BergamoNews

Cisano Bergamasco. Antonella Sesana è il nuovo sindaco di Cisano Bergamasco. Alle elezioni amministrative che si sono svolte domenica 12 giugno, guidando la lista ViviAmo Cisano, ha avuto la meglio sull’altro candidato sindaco, Pietro Isacchi (Lega Cisano).

Al termine dello spoglio i numeri recitano: elettori 5.012, votanti 2.649 (52,85%), schede nulle 57, schede bianche 44 e schede contestate 0. Guardando ai voti, la lista ViviAmo Cisano ne ha totalizzati 1.550 (60,83%), mentre la Lega Cisano 998 (39,17%).

Sesana, che nel mandato che si è appena concluso ha rivestito la carica di assessore alle politiche sociali, lo scorso maggio si era dimessa ritenendo che fossero venuti meno i presupposti per continuare a far parte dell’amministrazione dell’ex sindaco, Andrea Previtali, di cui Isacchi rappresentava la continuità. Dopo aver lasciato il proprio ruolo, insieme ad alcuni concittadini che hanno voluto avviare un nuovo percorso d’impegno per il paese, ha dato vita al gruppo ViviAmo Cisano che alle urne è riuscito ad avere la meglio e ad affermarsi in misura significativa.